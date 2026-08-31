Собянин рассказал, какие причалы откроются на Москве-реке до конца 2026 года

Собянин: три новых причала откроются на Москве-реке до конца года

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Транспортная сеть города продолжает расширяться сразу по нескольким направлениям.

До конца года в Москве планируют открыть еще три причала для регулярного речного транспорта. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Новые остановочные пункты Красные Холмы, Новодевичьи Пруды и Воробьевская Набережная появятся на третьем и четвертом маршрутах электросудов.

Одновременно город намерен увеличить и сам флот. На линии должны выйти еще восемь электросудов столичного производства. Кроме того, третий речной маршрут планируется продлить, что позволит расширить географию поездок по Москве-реке.

«Москва первой в мире запустила круглогодичное регулярное движение электросудов. С 2023-го мы открыли четыре регулярных речных маршрута с 25 причалами. Четвертый — Лужники — Киевский — заработал в июне и улучшил транспортную доступность районов Дорогомилово, Хамовники и Раменки. На маршруте два причала: Лужники и Киевский», — написал Мэр Москвы.

С момента запуска нового вида транспорта в столице сформировали четыре регулярных маршрута общей длиной 34 километра. Сейчас пассажиров перевозят 31 электросудно, а за три года их суммарный пробег превысил 1,7 миллиона километров. За это время москвичи и туристы совершили около четырех миллионов поездок.

Отдельное направление Лужники — Киевский начало работать 7 июня. Маршрут протяженностью примерно пять километров связал одноименные причалы и сделал речной транспорт доступнее для жителей Дорогомилова, Хамовников и Раменок. Только за первые шесть месяцев 2026-го электросудами воспользовались более 0,7 миллиона пассажиров.

Развитие флота также продолжится за счет судов проекта «Москва 1.0». Первые из них спустили на воду на Московской верфи в мае.

«В мае 2026-го на Московской верфи состоялась торжественная церемония спуска на воду первых современных электросудов проекта „Москва 1.0“, построенных в столице. До конца года планируется спустить на воду еще восемь инновационных электросудов столичного производства», — рассказал Сергей Собянин.

Параллельно власти усиливают контроль за безопасностью движения по воде. Москва и МЧС России заключили соглашение о совместной работе на столичных водных объектах, в том числе с использованием современных цифровых технологий.

С 7 июля к контролю за речными судами подключилась Московская административная дорожная инспекция. Совместно с МЧС и МВД ее сотрудники следят за соблюдением скоростного режима, правилами стоянки и требованиями к безопасности пассажиров, а также проверяют документы и состояние судов. За время работы инспекторы осмотрели 125 плавсредств, обнаружили 30 нарушений и эвакуировали четыре судна на специализированные стоянки.

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