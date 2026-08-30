Собянин сообщил о десяти беспилотниках ВСУ, сбитых на подлете к Москве

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Средства ПВО пресекли попытку противника атаковать объекты в столице.

Ночью 30 августа средства противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны РФ пресекли попытку атаки беспилотников на столицу. На подлете к городу были перехвачены и уничтожены десять вражеских дронов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере МАКС.

По его информации, к 02:43 по московскому времени были ликвидированы шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Спустя полчаса, в 03:13, Собянин заявил о ликвидации еще четырех украинских дронов, летевших на столицу. Он добавил, что специалисты экстренных служб уже прибыли на места падения обломков для проведения необходимых работ. Информация о пострадавших и возможных разрушениях на земле не приводится.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белгородской области в результате атак беспилотников ВСУ пострадали пять человек, включая двух женщин-фельдшеров. Первый инцидент произошел в поселке Октябрьский — от детонации БПЛА ранения получила местная жительница.

Во время транспортировки пострадавшей в больницу FPV-дрон атаковал автомобиль скорой помощи. В результате двое врачей получили осколочные ранения, одна из них находится в тяжелом состоянии.

С начала спецоперации регион регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских боевиков, которые целенаправленно бьют по гражданским объектам.

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