Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Для обслуживания столичных маршрутов закупили более 500 новых автобусов.

В рамках проекта «Москва — область» открыто уже более 50 маршрутов, которые соединили столицу с восемью городскими округами ближайшего Подмосковья. До конца года планируется интегрировать еще 27 направлений. Несколько из них начали работать в августе. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил Сергей Собянин.

«Для работы маршрутов закуплено свыше 500 современных автобусов, ожидаем еще 75. Доля автобусов большого класса выросла в 2,5 раза — с 34 до 82 процентов. На маршрутах сократились интервалы движения транспорта, благодаря чему на треть вырос объем перевозок. Также с 17 до 20 часов в сутки увеличилось время работы маршрутов», — написал мэр Москвы.

После запуска проекта «Москва — область» пассажиропоток на переданных столичному транспорту маршрутах вырос на 34 процента. Одновременно поток личного транспорта на магистралях в зоне проекта сократился на восемь процентов (18 тысяч автомобилей в сутки). Около 23 тысяч пассажиров пересели с личного транспорта на общественный либо начали ездить в Москву.

На сегодняшний день по маршрутам проекта совершено уже свыше 20 миллионов поездок. Положительно оценивают изменения более 90 процентов пассажиров.

Пассажиров обслуживают по стандартам столичного транспорта, им доступны все привычные для москвичей сервисы и льготы.

«Жители Московской области впервые получили возможность пользоваться безлимитными абонементами “Единый” зоны “Пригород” на 30, 90 или 365 дней по карте “Тройка” на наземном транспорте — с бесплатными пересадками на весь столичный транспорт», — добавил Сергей Собянин.

Транспортный проект «Москва — область», предусматривающий интеграцию пригородных маршрутов в систему московского транспорта, реализует Правительство Москвы в соответствии с соглашением с администрацией Московской области.

Узнать, как изменилась столица за последние годы, какие инициативы, позволяющие сделать жизнь горожан еще комфортнее, реализуются в настоящее время и что ждет Москву и ее жителей в ближайшем будущем, можно в масштабном спецпроекте на портале mos.ru, посвященном развитию ключевых сфер Москвы. Среди них транспорт, промышленность, здравоохранение, образование, спорт и строительная сфера.

Проект «Транспорт» будет интересен всем, кто хочет узнать об основных этапах развития этой сферы, поддержке электротранспорта, развитии маршрутной сети. За последние годы общественный транспорт Москвы стал комфортнее и экологичнее, время в пути при поездках по городу значительно сократилось, появилась инфраструктура для частных электромобилей.

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