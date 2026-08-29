Страх, усталость или тревога: почему ребенок плачет перед школой

Страх не справиться с учебой может стать причиной слез перед школой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Утренние слезы не всегда означают, что ребенок просто не хочет учиться. За ними может стоять вполне конкретная причина.

Утренние слезы не всегда означают, что ребенок просто не хочет учиться: за ними может стоять вполне конкретная причина. Для одних школьников трудным оказывается расставание с родителями, другим сложно привыкнуть к новому распорядку, а кто-то переживает из-за отношений с одноклассниками или боится не справиться с заданиями.

Разобраться в ситуации важно не только ради спокойного утра. Если понять, что именно вызывает переживания, родителям будет проще выбрать подходящую реакцию и помочь ребенку постепенно справиться с трудностями.

Почему ребенок может плакать перед школой

Начало учебы связано с большим количеством изменений. Ребенку приходится соблюдать расписание, выполнять задания, находиться в коллективе и несколько часов обходиться без родителей. Для младших школьников такой переход может быть особенно непростым.

Одна из распространенных причин — тревога из-за расставания с близкими. Ребенку может быть тяжело оставаться одному в незнакомой обстановке, даже если в самой школе ничего плохого не происходит.

Еще одна причина — страх не справиться. Школьник может переживать, что неправильно ответит у доски, получит плохую оценку, не успеет выполнить задание или не поймет объяснение учителя. Иногда ребенок не говорит об этом прямо, а выражает тревогу через слезы и нежелание идти на занятия.

Может ли проблема быть в одноклассниках

Иногда причина связана не с учебой, а с общением. Ребенок может конфликтовать с кем-то из одноклассников, чувствовать себя одиноко или бояться насмешек.

Особенно внимательно стоит отнестись к ситуации, если раньше ребенок спокойно ходил в школу, а затем внезапно начал плакать по утрам. Дополнительными поводами для разговора могут быть нежелание рассказывать о школьном дне, резкое изменение настроения, попытки придумать причину, чтобы остаться дома.

При этом не стоит сразу делать вывод о конфликте или травле. Лучше спокойно расспросить ребенка и при необходимости поговорить с учителем, чтобы получить дополнительную информацию о происходящем в классе.

Усталость тоже может влиять на настроение

Школьный режим требует от ребенка больше сил, чем привычная дошкольная жизнь. Ранний подъем, несколько уроков подряд, домашние задания, кружки и дополнительные занятия могут оставлять мало времени для отдыха.

Недостаток сна также способен влиять на эмоциональное состояние и способность концентрироваться. Поэтому, если ребенок регулярно плачет перед школой, стоит оценить не только его отношение к учебе, но и распорядок дня.

Важно посмотреть, во сколько ребенок ложится, сколько времени спит, успевает ли отдыхать после занятий и не перегружено ли его расписание.

Как правильно поговорить с ребенком

Первое, что стоит сделать, — не обесценивать его переживания. Фразы вроде «ничего страшного не произошло» или «перестань плакать» могут остановить разговор, но не помогут понять причину.

Лучше задавать короткие и конкретные вопросы. Например, можно спросить, что именно больше всего не нравится в школьном утре, какой момент дня дается сложнее всего и чего ребенок боится.

Не обязательно требовать ответа сразу. Если школьник не хочет говорить, можно вернуться к разговору позже, когда он успокоится. Иногда ребенку проще рассказать о проблеме не непосредственно перед выходом из дома, а вечером, когда нет необходимости срочно собираться.

Стоит ли разрешать остаться дома

Одно дело — разовая усталость или особенно тяжелое утро, и совсем другое — ситуация, когда ребенок постоянно пытается избежать школы.

Если каждый пропуск становится способом уйти от неприятной ситуации, проблема может сохраняться. Поэтому решение лучше принимать с учетом причины слез, а не только желания ребенка остаться дома.

Если школьнику действительно плохо, он жалуется на самочувствие или появились другие необычные симптомы, не стоит заставлять его идти на занятия любой ценой. В таких случаях важно разобраться в состоянии ребенка и при необходимости обратиться за помощью.

Как облегчить утро

Часть напряжения можно убрать еще вечером. Полезно заранее подготовить одежду, собрать рюкзак и проверить расписание, чтобы утром не тратить время на поиски необходимых вещей.

Также ребенку может быть проще, если утро проходит по понятному сценарию: подъем, завтрак, сборы и дорога в школу примерно в одно и то же время.

Не стоит превращать каждый выход из дома в долгие уговоры. Спокойный тон и предсказуемые действия помогают снизить количество поводов для дополнительного напряжения.

При этом важно оставлять ребенку время на отдых после школы. Если сразу после уроков начинаются кружки, тренировки и домашние задания, эмоциональная нагрузка может становиться еще выше.

Когда нужна помощь взрослых

Если ребенок плачет перед школой время от времени, а в остальное время чувствует себя нормально, причиной может быть обычная эмоциональная реакция на отдельную ситуацию.

Но если слезы становятся регулярными, ребенок постоянно отказывается идти на занятия, сильно тревожится, плохо спит или его поведение заметно меняется, не стоит ограничиваться разговорами дома.

В такой ситуации родителям лучше обсудить происходящее с учителем и выяснить, что происходит с ребенком в школе. Если трудности сохраняются или выраженная тревога мешает повседневной жизни, можно обратиться к детскому психологу или педиатру, который поможет определить дальнейшие действия.

Главное — не воспринимать слезы исключительно как каприз. Для ребенка это может быть способом показать, что какая-то часть школьной жизни стала для него слишком сложной. Задача взрослых — спокойно выяснить причину, не обесценивать переживания и постепенно помочь школьнику справиться с ситуацией.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.