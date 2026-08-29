Урок за уроком: почему первоклассник быстро утомляется в школе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Первые месяцы учебы связаны с непривычным распорядком, большим количеством новых задач и необходимостью долго удерживать внимание.

Поступление в первый класс меняет привычный распорядок ребенка. Ему приходится раньше вставать, соблюдать расписание, несколько часов находиться в классе, слушать учителя, выполнять задания и переключаться между разными видами деятельности.

Для дошкольника такая нагрузка может быть непривычной. Поэтому в начале учебного года ребенок способен быстрее утомляться, чаще отвлекаться и нуждаться в отдыхе после школы.

Утомление само по себе не обязательно говорит о проблемах с учебой. Важнее смотреть на то, насколько оно выражено, как долго сохраняется и мешает ли ребенку выполнять обычные дела. Подробнее в материале 5-tv.ru.

Сколько сна нужно первокласснику

Одна из самых очевидных причин дневной усталости — недостаток сна. Детям в возрасте 6–12 лет необходимо регулярно спать 9–12 часов в сутки.

Если первоклассник должен вставать рано, поздний отход ко сну быстро сокращает продолжительность отдыха. При этом ребенок может не всегда самостоятельно замечать, что не высыпается: вместо сонливости он иногда становится раздражительным, рассеянным или чрезмерно активным.

Поэтому при жалобах на усталость стоит сначала оценить обычный распорядок. Важно учитывать не только время, когда ребенок ложится, но и то, сколько он действительно спит и насколько стабилен режим в будни и выходные.

Почему ребенку трудно долго концентрироваться

На уроке от первоклассника требуется не просто сидеть за партой. Он должен слушать объяснение, запоминать инструкции, выполнять задания, следить за временем и переключаться между разными действиями.

Продолжительное удержание внимания может оказаться непривычным после дошкольного периода. Поэтому ребенок начинает ерзать, отвлекаться, разговаривать или делать больше ошибок по мере того, как устает.

Помочь может чередование спокойных занятий с движением после школы и отсутствие чрезмерного количества дополнительных занятий. Если весь день ребенка заполнен школой, кружками и домашними заданиями, времени на полноценное восстановление остается меньше.

Может ли усталость быть связана с перегрузкой

Учебная нагрузка складывается не только из уроков. После школы у ребенка могут быть домашние задания, кружки, спортивные секции и другие занятия. Сам по себе каждый отдельный пункт может быть посильным, но при их сочетании ребенку может не хватать времени на отдых, свободную игру и сон.

Поэтому стоит оценить расписание целиком. Если после школы ребенок регулярно выглядит измотанным, не хочет заниматься привычными делами и с трудом восстанавливается к следующему утру, нагрузку имеет смысл пересмотреть вместе с родителями, учителем или другими взрослыми, которые участвуют в организации его дня.

Что может сделать родитель

В первую очередь стоит наладить предсказуемый режим сна и отдыха. После школы ребенку желательно дать возможность переключиться, поесть и отдохнуть, а не сразу усаживать его за домашние задания. Домашнюю работу лучше выполнять в удобное для ребенка время, делая короткие перерывы. Рабочее место должно быть хорошо освещено, а ребенку — удобно сидеть.

Не менее важно не сравнивать первоклассника с одноклассниками. Один ребенок привыкает к школьному режиму быстро, другому требуется больше времени. Давление из-за того, что он «медленный» или «невнимательный», само по себе способно добавлять напряжения.

Когда усталость нельзя списывать на адаптацию

Если ребенок постоянно выглядит уставшим, жалуется на плохое самочувствие, часто испытывает головные боли, головокружение, проблемы со сном или другие необычные симптомы, не стоит самостоятельно объяснять все школьной адаптацией.

В такой ситуации лучше обсудить состояние ребенка с педиатром. Специалист сможет оценить жалобы и при необходимости определить, требуется ли дополнительное обследование.

Обычная усталость после насыщенного школьного дня и постоянное выраженное недомогание — не одно и то же. Поэтому родителям важно наблюдать не только за тем, устает ли ребенок, но и за тем, как он спит, восстанавливается, ведет себя дома и чувствует себя в течение дня.

Быстрая утомляемость первоклассника нередко связана с тем, что ребенку приходится привыкать к новому режиму и непривычной продолжительности занятий. В первую очередь стоит проверить сон, распорядок дня и общую нагрузку.

Если же усталость сохраняется длительное время или сопровождается другими жалобами, лучше не искать объяснение самостоятельно, а обратиться за профессиональной оценкой.

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