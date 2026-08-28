Собянин рассказал, какие меры помогли улучшить экологическую обстановку в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Сочетание динамичного развития и экологического благополучия — важнейшее преимущество российской столицы.

Москва — крупнейший мегаполис мира и один из самых экологичных городов на земле. Столица с опережением графика выполняет федеральные целевые показатели по сортировке и переработке отходов. Много лет подряд Москва возглавляет национальные рейтинги качества жизни и городской среды. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере МАКС.

«Сочетание динамичного развития и экологического благополучия — важнейшее преимущество российской столицы, которое возникло не само по себе. Это результат большой системной работы, в результате которой с каждым годом наш город становится чище и комфортнее для жизни людей», — отметил мэр Москвы.

Недавно был опубликован ежегодный доклад о состоянии окружающей среды в Москве за 2025 год. Его материалы опираются на данные комплексной системы экологического мониторинга, которая собирает информацию о состоянии атмосферы, водоемов и почв по всей территории столицы.

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