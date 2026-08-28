Собянин включил технопарк в Южном Бутове в список приоритетных инвестпроектов

Фото: © РИА Новости/Виталий Невар

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Проект позволит создать более 150 новых рабочих мест.

Строительство технопарка «Бартеневская» в Южном Бутове вошло в список инвестиционных приоритетных проектов. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил Сергей Собянин.

«Основными резидентами новой площадки станут высокотехнологичные предприятия по производству инновационного оборудования для пищевой промышленности и бытовой техники», — написал мэр Москвы.

Новый технопарк возведут в районе Южное Бутово на Бартеневской улице в рамках масштабного инвестиционного проекта, для этих целей выделен земельный участок площадью порядка 0,8 гектара по арендной ставке один рубль в год.

Трехэтажный комплекс площадью 10,4 тысячи квадратных метров будет включать производственные и административные помещения для будущих резидентов, а также коворкинг и выставочные залы. Проект позволит создать более 150 новых высокотехнологичных рабочих мест.

Прогнозный объем инвестиций в создание технопарка оценивается примерно в один миллиард рублей. Статус инвестиционного приоритетного проекта (ИПП) позволяет инвесторам пользоваться рядом городских льгот, в том числе обнулить ставку налога на имущество. Кроме того, предусмотрен налоговый вычет из суммы налогов, уплаченных в бюджет города Москвы, до 90 процентов расходов на строительство капитальных объектов.

Сегодня в столице действует 55 технопарков, 13 из которых имеют статус инвестиционных приоритетных проектов Москвы. На этих площадках работает более 2,4 тысячи предприятий, создано свыше 78 тысяч рабочих мест.

С 2016 года объем инвестиций в развитие московских технопарков составил порядка 198 миллиардов рублей. На рубль налоговых льгот приходится около 13 рублей частных инвестиций.

«Статус ИПП позволяет инвесторам пользоваться рядом городских льгот, в том числе обнулить ставку налога на имущество. Также инвесторы могут получить налоговый вычет (из уплаченных в бюджет Москвы налогов) в размере до 90 процентов расходов на строительство капитальных объектов», — рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

В совокупности эти льготы позволяют технопаркам снижать налоговую нагрузку по региональным налогам до 25 процентов.

Резиденты технопарков могут рассчитывать на гранты на пилотирование инновационных решений — до четырех миллионов рублей в год. Для управляющих компаний предусмотрены субсидии на возмещение процентов по кредитам на модернизацию и развитие имущественного комплекса технопарка.

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