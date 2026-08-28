Вернуться к школьному режиму за четыре дня: чек-лист для родителей
За четыре дня можно подготовить ребенка к ранним подъемам перед школой
Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Режим сна влияет на внимание и самочувствие ребенка.
Вернуть школьный режим после каникул бывает сложно: летом дети часто ложатся позже, дольше спят и привыкают к свободному распорядку дня. После этого ранние подъемы и школьное расписание могут вызывать усталость, раздражительность и проблемы с концентрацией.
Однако даже за четыре дня до 1 сентября можно помочь ребенку адаптироваться. Главное — постепенно изменить привычки, восстановить режим сна и подготовить ребенка к новому графику.
Как вернуть режим ребенку перед школой, как научить вставать рано и что сделать за несколько дней до начала учебного года, читайте в материале 5-tv.ru.
День первый: начинаем менять режим сна
Читайте также
От объема до крышки: как выбрать школьный термос
Резко переводить ребенка на школьный график не стоит. После летних каникул организму нужно время, чтобы привыкнуть к ранним подъемам.
За четыре дня до школы можно:
- укладывать ребенка спать на 20–30 минут раньше;
- постепенно сдвигать время подъема;
- отказаться от долгого дневного сна;
- соблюдать одинаковое время пробуждения.
Даже небольшие изменения помогут организму быстрее перестроиться.
День второй: возвращаем привычный распорядок дня
Школьный режим включает не только сон, но и весь порядок дня. Перед началом учебы стоит вернуть:
- привычное время завтрака, обеда и ужина;
- прогулки;
- спокойные занятия;
- вечерние ритуалы перед сном.
Можно вместе с ребенком составить простой план дня. Это поможет будущему школьнику понять, как будет проходить его время после начала учебы.
Подготовьте утренние сборы
Одна из главных проблем первых школьных дней — спешка утром. За несколько дней до 1 сентября полезно потренировать:
- подъем по будильнику;
- самостоятельное умывание и одевание;
- подготовку одежды;
- сбор ранца;
- проверку школьных принадлежностей.
Чем больше действий ребенок сможет выполнять сам, тем спокойнее пройдет начало учебного года.
День третий: готовим ребенка к раннему засыпанию
После каникул детям часто сложно ложиться раньше. Чтобы восстановить режим сна перед школой, важно постепенно снижать вечернюю активность.
Перед сном полезно:
- ограничить время с телефоном и планшетом;
- отказаться от активных игр;
- проветрить комнату;
- почитать книгу;
- подготовить вещи на следующий день.
Повторяющийся вечерний порядок помогает организму настроиться на отдых.
День четвертый: репетируем школьный день
Накануне начала учебы можно провести небольшую тренировку.
Пусть ребенок попробует:
- проснуться в нужное время;
- спокойно собраться;
- подготовить школьные вещи;
- выполнить привычный утренний порядок.
Также стоит заранее обсудить первый день школы: кто проводит ребенка, сколько длится учебный день и что будет происходить на уроках.
Как помочь ребенку вставать рано утром
Ранний подъем легче переносится, если утро проходит спокойно.
Родителям помогут простые правила:
- не будить ребенка резко;
- дать несколько минут на пробуждение;
- открыть шторы или включить свет;
- оставить время на завтрак и сборы.
Постоянная спешка и раздражение утром могут усилить стресс перед школой.
Сколько должен спать ребенок перед школой
Полноценный сон важен для внимания, памяти и настроения ребенка.
Перед началом учебы стоит подобрать такой режим, при котором школьник утром просыпается достаточно бодрым и может сохранять активность в течение дня.
Время отхода ко сну зависит от возраста ребенка и индивидуальных особенностей, но главное правило — ребенок должен успевать отдыхать.
Что делать, если ребенок не хочет возвращаться к школьному режиму
После длинных каникул сопротивление новому расписанию — нормальная реакция.
Не стоит резко заставлять ребенка менять привычки. Лучше объяснить, зачем нужен новый режим:
- утром будет легче просыпаться;
- появится больше времени на сборы;
- первые дни школы пройдут спокойнее.
Поддержка родителей помогает ребенку быстрее привыкнуть к изменениям.
Как вернуть школьный режим за четыре дня
Чтобы восстановить режим ребенка перед школой, важно действовать постепенно. За несколько дней можно сдвинуть время сна, вернуть привычный распорядок, подготовить утренние сборы и настроить ребенка на начало учебного года.
Главное — не требовать мгновенной адаптации. Спокойная подготовка поможет ребенку легче перейти от летнего отдыха к школьному графику и уверенно начать новый учебный год.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.