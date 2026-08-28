Вернуться к школьному режиму за четыре дня: чек-лист для родителей

За четыре дня можно подготовить ребенка к ранним подъемам перед школой

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

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Режим сна влияет на внимание и самочувствие ребенка.

Вернуть школьный режим после каникул бывает сложно: летом дети часто ложатся позже, дольше спят и привыкают к свободному распорядку дня. После этого ранние подъемы и школьное расписание могут вызывать усталость, раздражительность и проблемы с концентрацией.

Однако даже за четыре дня до 1 сентября можно помочь ребенку адаптироваться. Главное — постепенно изменить привычки, восстановить режим сна и подготовить ребенка к новому графику.

Как вернуть режим ребенку перед школой, как научить вставать рано и что сделать за несколько дней до начала учебного года, читайте в материале 5-tv.ru.

День первый: начинаем менять режим сна

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Резко переводить ребенка на школьный график не стоит. После летних каникул организму нужно время, чтобы привыкнуть к ранним подъемам.

За четыре дня до школы можно:

укладывать ребенка спать на 20–30 минут раньше;

постепенно сдвигать время подъема;

отказаться от долгого дневного сна;

соблюдать одинаковое время пробуждения.

Даже небольшие изменения помогут организму быстрее перестроиться.

День второй: возвращаем привычный распорядок дня

Школьный режим включает не только сон, но и весь порядок дня. Перед началом учебы стоит вернуть:

привычное время завтрака, обеда и ужина;

прогулки;

спокойные занятия;

вечерние ритуалы перед сном.

Можно вместе с ребенком составить простой план дня. Это поможет будущему школьнику понять, как будет проходить его время после начала учебы.

Подготовьте утренние сборы

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Одна из главных проблем первых школьных дней — спешка утром. За несколько дней до 1 сентября полезно потренировать:

подъем по будильнику;

самостоятельное умывание и одевание;

подготовку одежды;

сбор ранца;

проверку школьных принадлежностей.

Чем больше действий ребенок сможет выполнять сам, тем спокойнее пройдет начало учебного года.

День третий: готовим ребенка к раннему засыпанию

После каникул детям часто сложно ложиться раньше. Чтобы восстановить режим сна перед школой, важно постепенно снижать вечернюю активность.

Перед сном полезно:

ограничить время с телефоном и планшетом;

отказаться от активных игр;

проветрить комнату;

почитать книгу;

подготовить вещи на следующий день.

Повторяющийся вечерний порядок помогает организму настроиться на отдых.

День четвертый: репетируем школьный день

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Накануне начала учебы можно провести небольшую тренировку.

Пусть ребенок попробует:

проснуться в нужное время;

спокойно собраться;

подготовить школьные вещи;

выполнить привычный утренний порядок.

Также стоит заранее обсудить первый день школы: кто проводит ребенка, сколько длится учебный день и что будет происходить на уроках.

Как помочь ребенку вставать рано утром

Ранний подъем легче переносится, если утро проходит спокойно.

Родителям помогут простые правила:

не будить ребенка резко;

дать несколько минут на пробуждение;

открыть шторы или включить свет;

оставить время на завтрак и сборы.

Постоянная спешка и раздражение утром могут усилить стресс перед школой.

Сколько должен спать ребенок перед школой

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Полноценный сон важен для внимания, памяти и настроения ребенка.

Перед началом учебы стоит подобрать такой режим, при котором школьник утром просыпается достаточно бодрым и может сохранять активность в течение дня.

Время отхода ко сну зависит от возраста ребенка и индивидуальных особенностей, но главное правило — ребенок должен успевать отдыхать.

Что делать, если ребенок не хочет возвращаться к школьному режиму

После длинных каникул сопротивление новому расписанию — нормальная реакция.

Не стоит резко заставлять ребенка менять привычки. Лучше объяснить, зачем нужен новый режим:

утром будет легче просыпаться;

появится больше времени на сборы;

первые дни школы пройдут спокойнее.

Поддержка родителей помогает ребенку быстрее привыкнуть к изменениям.

Как вернуть школьный режим за четыре дня

Чтобы восстановить режим ребенка перед школой, важно действовать постепенно. За несколько дней можно сдвинуть время сна, вернуть привычный распорядок, подготовить утренние сборы и настроить ребенка на начало учебного года.

Главное — не требовать мгновенной адаптации. Спокойная подготовка поможет ребенку легче перейти от летнего отдыха к школьному графику и уверенно начать новый учебный год.

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