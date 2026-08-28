Каникулы закончились: как помочь ребенку снова вставать рано

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

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Гаджеты перед сном могут мешать восстановлению режима.

Режим дня перед школой — важная часть подготовки к 1 сентября. После летних каникул многие дети привыкают поздно ложиться и просыпаться ближе к обеду, поэтому возвращение к школьному расписанию может быть сложным.

Чтобы приучить ребенка вставать рано перед школой, лучше менять привычки постепенно. Даже за несколько дней можно помочь будущему первокласснику адаптироваться к новому графику, если правильно организовать сон и утренние сборы.

Разбираемся, как восстановить режим ребенка перед школой, во сколько укладывать детей спать и как сделать ранний подъем комфортным.

Когда начинать менять режим сна перед школой

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Резко переводить ребенка на ранний подъем после летних каникул не стоит. Организму нужно время, чтобы привыкнуть к новому расписанию.

Даже за несколько дней до 1 сентября можно начать подготовку:

постепенно укладывать ребенка раньше;

сдвигать время подъема на 15–30 минут;

возвращать привычные вечерние ритуалы;

сокращать активные занятия перед сном.

Главная цель — не заставить ребенка быстро изменить режим, а сделать переход максимально плавным.

Как восстановить режим ребенка перед школой

Чтобы ребенку было легче вставать утром, важно наладить весь распорядок дня.

Перед началом учебы полезно:

просыпаться примерно в одно время каждый день;

больше гулять на свежем воздухе;

добавлять физическую активность;

соблюдать режим питания;

не спать днем слишком долго.

Стабильный распорядок помогает организму привыкнуть к школьному графику.

Во сколько должен ложиться ребенок перед школой

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Для младших школьников важно получать достаточно сна. Недостаток отдыха может влиять на настроение, внимание и способность воспринимать новую информацию.

Перед школой стоит подобрать такой режим, при котором ребенок утром просыпается без сильной усталости и раздражения.

Точное время отхода ко сну зависит от возраста и индивидуальных особенностей ребенка, но главное правило — ребенок должен успевать полноценно отдыхать.

Как научить ребенка вставать рано утром

Первые дни нового режима могут быть непростыми. Помочь ребенку привыкнуть к раннему подъему помогут простые действия.

Полезно:

готовить одежду с вечера;

заранее собирать ранец;

ставить будильник вместе с ребенком;

утром открывать шторы и впускать дневной свет;

оставлять время на спокойные сборы.

Если утро проходит без спешки и криков, ребенку проще сформировать новую привычку.

Не будите ребенка резко

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Резкий подъем может вызвать раздражение и плохое настроение.

Лучше дать ребенку немного времени на пробуждение: спокойно позвать его, включить свет, предложить потянуться или сделать небольшую зарядку.

Особенно важно создать позитивное настроение перед школой. Утренний стресс может усилить тревогу перед началом учебного года.

Подготовьте утренние сборы заранее

Перед 1 сентября полезно несколько раз потренировать школьное утро. Ребенок может самостоятельно:

вставать по будильнику;

умываться;

одеваться;

готовить завтрак;

проверять школьные вещи.

Такие навыки помогают развивать самостоятельность и уменьшают количество конфликтов перед выходом из дома.

Как помочь ребенку раньше ложиться спать

После каникул многие дети не хотят ложиться рано. Важно не превращать подготовку ко сну в борьбу.

Помогут спокойные вечерние привычки:

убрать гаджеты заранее;

почитать книгу;

принять душ;

подготовить вещи на следующий день;

обсудить события дня.

Повторяющийся порядок действий помогает организму настроиться на отдых.

Почему перед сном стоит ограничить гаджеты

Телефон, планшет и другие устройства перед сном могут мешать ребенку быстрее заснуть.

Перед школой лучше постепенно сокращать время у экрана вечером. Вместо этого можно предложить спокойные занятия: чтение, рисование или настольные игры.

Это поможет быстрее восстановить режим сна после летних каникул.

Что делать, если ребенок не хочет вставать в школу

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Если ребенок тяжело просыпается утром, не стоит сразу ругать его или требовать мгновенной дисциплины.

Лучше проверить:

достаточно ли времени он спит;

не слишком ли поздно ложится;

есть ли спокойный вечерний режим;

хватает ли времени на утренние сборы.

Постепенная адаптация обычно проходит легче, чем резкая смена привычек.

Как приучить ребенка вставать рано перед школой

Чтобы наладить режим ребенка перед 1 сентября, важно постепенно возвращать привычный распорядок дня.

Ранний подъем легче воспринимается, если ребенок вовремя ложится спать, заранее готовит вещи и начинает утро спокойно.

Главная задача родителей — не просто заставить ребенка вставать по будильнику, а помочь ему привыкнуть к школьному режиму без лишнего стресса. Спокойная подготовка сделает начало учебного года более комфортным.

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