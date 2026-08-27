Собянин: Москва помогает регионам создавать мастер-планы будущего

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Столичные специалисты спроектировали более 20 градостроительных документов для городов от Арктики до Кавказа.

Институт Генплана Москвы активно делится столичным опытом с российскими регионами, помогая проектировать развитие территорий на десятилетия вперед. Об этом сообщили в пресс-службе мэра Москвы Сергея Собянина.

За последние 15 лет московские урбанисты разработали более 20 мастер-планов для городов и регионов — от Арктической зоны и Дальнего Востока до Северного Кавказа и Крыма.

Среди них — туристический мастер-план «Большого Алтая», объединяющий Алтайский край, Республику Алтай и Кузбасс.

В Ямало-Ненецком автономном округе согласован мастер-план Ноябрьска, где реконструируют аэропорт и вокзал, строят спорткомплекс и благоустраивают озеро Ханто. В Волгоградской области разработан проект развития островов Сарпинский и Голодный — там появится город-спутник с круглогодичным курортом, образовательным кластером и сетью парков. На Сахалине мастер-план агломерации предполагает строительство объездных магистралей, жилых кластеров и модернизацию порта Корсаков.

В Магнитогорске уже работает часть парка «Притяжение» — спортзоны, фонтаны, амфитеатр и холм с горнолыжным склоном. А в Якутске проектировщики решали уникальную задачу: создать комфортную среду в условиях вечной мерзлоты, превратив город в столицу крио-культуры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что столичная система образования активно распространяет свои лучшие практики в регионах. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, обучением педагогов занимаются Корпоративный университет московского образования и Московский городской педагогический университет.

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