Собянин рассказал, как Москва помогает восстанавливать Донецк и Луганск

Фото: МАХ/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

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Завершить часть работ по благоустройству планируется уже в сентябре.

Столичные городские службы продолжают масштабные работы по восстановлению социальных объектов и общественных пространств в Донецке и Луганске. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

В Луганске специалисты благоустраивают центральный сквер — приводят в порядок террасы, лестницы, подпорные стены, малые архитектурные формы и дорожки, а также монтируют энергосберегающее освещение. Завершить работы планируется уже в сентябре. Кроме того, до конца года завершится первый этап капитального ремонта Дворца культуры с вековой историей — будут восстановлены несущие конструкции, кровля, фасад, заменены окна, инженерные сети и системы безопасности.

В Донецке в этом году возрождают парк площадью 16,5 гектара, где появятся прогулочные и детские зоны, площадки для спорта и веревочный городок. Также московские службы ведут дорожный ремонт: в Луганске уже обновлены улица Буденного и прилегающие участки общей протяженностью 7,5 километра, а в Донецке в 2026 году отремонтировали десять объектов дорожного хозяйства — проезжую часть и тротуары.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что столичная система образования активно распространяет свои лучшие практики в регионах. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, обучением педагогов занимаются Корпоративный университет московского образования и Московский городской педагогический университет. Проект «Взаимообучение городов» реализуется с 2017 года, за это время свыше 490 тысяч педагогов из регионов приняли участие в более чем 2,6 тысячи образовательных интенсивов.

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