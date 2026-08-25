Собянин: Москва делится с регионами лучшими наработками в сфере образования

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Василиса Пушкарева

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Столицу посетили делегации более чем из 40 регионов, а обмен опытом идет в разных форматах — от стажировок до обучения на цифровых тренажерах.

Москва делится с регионами лучшими наработками в сфере образования. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил Сергей Собянин.

«Столичная система образования активно тиражирует свои лучшие наработки по всей стране. Обучением учителей занимаются Корпоративный университет московского образования и Московский городской педагогический университет», — написал мэр Москвы.

Проект «Взаимообучение городов» Корпоративного университета московского образования реализуется с 2017 года. За время его работы свыше 490 тысяч педагогов из регионов стали участниками более 2,6 тысячи образовательных интенсивов. За 10 лет проведено около 40 мероприятий, на которых представляли эффективные управленческие и педагогические практики.

Кроме того, Москва приняла делегации более чем из 40 российских регионов, в том числе Красноярского края, Республики Хакасии и Ямало‑Ненецкого автономного округа.

На базе Московского городского педагогического университета (МГПУ) проходит Международная научно-практическая конференция «Теория и практика предпрофессионального образования». За два года ее участниками стали более пяти тысяч человек из Москвы и 18 регионов России.

В 2025 году в столице открылась программа повышения квалификации «Лучшие образовательные практики инновационных школ Москвы». Ее уже прошли 120 педагогов и руководителей образовательных учреждений.

Кроме того, специалисты МГПУ создали симуляционные тренажеры с дистанционным доступом. Они позволяют отрабатывать широкий спектр профессиональных задач — от принятия управленческих решений до выстраивания коммуникации с родителями и подростками.

«Для педагогов из регионов доступны все форматы взаимодействия: можно приехать в столичную школу на стажировку, подключиться к вебинару, получить консультацию онлайн или пройти курс на тренажере-симуляторе. Это делает наши образовательные практики доступными для профессионального роста педагогов и управленцев из любого уголка России», — отметил Сергей Собянин.

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