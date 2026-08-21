Недосып сокращает жизнь: что происходит с организмом из-за отказа от 8 часов сна

Фото: www.globallookpress.com/photorevolution

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Человек может привыкнуть к постоянной усталости и не замечать последствий.

Регулярный недосып незаметно разрушает внутренние системы организма и значительно повышает вероятность преждевременной смерти. Об этом сообщило Men’s Fitness.

Систематический дефицит ночного отдыха крайне коварен, поскольку человек быстро адаптируется к усталости и перестает адекватно оценивать свое состояние. Даже потеря одного или двух часов сна за ночь приводит к накоплению негативных эффектов, которые проявляются лишь спустя годы.

Согласно данным анализа, охватившего почти 475 тысяч человек, у людей с коротким циклом сна риск развития ишемической болезни сердца возрастает на 48%, а вероятность инсульта увеличивается на 15%.

Кроме того, недостаток отдыха негативно сказывается на метаболизме. Из-за гормонального сбоя усиливается чувство голода, а лишние калории начинают откладываться в виде наиболее опасного висцерального жира на животе.

Специалисты подчеркивают, что во время глубокого сна происходит очистка мозга от информации и активное восстановление тканей за счет выброса гормона роста. Постоянный недосып ослабляет иммунитет, делая организм беззащитным перед вирусами, и на 12% повышает риск смертности.

Оптимальной нормой считается диапазон от семи до девяти часов, при этом важно соблюдать стабильный график даже в выходные. Эксперты рекомендуют ограничить яркий свет перед сном, отказаться от кофеина и алкоголя во второй половине дня, а также поддерживать в спальне прохладу и темноту для улучшения качества ночного восстановления.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.