Не сможете работать? Что будет, если плохо спать после 50 лет

Фото: www.globallookpress.com/ West Coast Surfer

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Проблемы с ночным отдыхом негативно влияют на продолжительность профессиональной деятельности.

Серьезные нарушения сна или его избыточная продолжительность могут привести к потере девяти месяцев трудовой жизни у людей в возрасте старше 50 лет. Об этом сообщило издание The Guardian.

Ученые выяснили, что те, кто сталкивается с умеренными проблемами при засыпании, работают в среднем на пять месяцев меньше, чем их здоровые сверстники.

В случае тяжелых расстройств этот показатель увеличивается до восьми месяцев. При этом наиболее долгий трудовой путь — почти 14 лет после достижения пятидесятилетия — наблюдался у женщин-профессионалов, не имеющих жалоб на качество отдыха.

«Было удивительно, что мы не обнаружили различий между теми, кто спит мало, и теми, кто спит в среднем диапазоне, то есть семь-девять часов в сутки, что считается оптимальным количеством сна. Короткая продолжительность сна ранее связывалась в некоторых исследованиях, например, с более ранним выходом на пенсию. С другой стороны, большая продолжительность сна была связана с более короткой ожидаемой продолжительностью трудовой жизни, и это также связывалось с худшими показателями здоровья, что может объяснять более короткую рабочую карьеру», — отметила ведущий автор исследования Саана Мюллюнтауста.

Она добавила, что результаты подчеркивают важность поддержки гигиены сна в среднем возрасте, особенно среди лиц с низким социально-экономическим статусом.

Специалисты классифицировали ночной отдых как короткий (менее семи часов), средний (от семи до восьми с половиной) и длинный (девять часов и более).

Под нарушениями понимались трудности с засыпанием, частые пробуждения и чувство разбитости по утрам. Самый низкий показатель ожидаемой трудовой жизни — около 12,5 лет — был зафиксирован у мужчин, занятых на рутинных работах и страдающих от бессонницы.

Авторы статьи рекомендуют работодателям внедрять программы когнитивно-поведенческой терапии и образовательные инициативы для сотрудников, чтобы продлить их активность на рынке труда. Однако исследователи признали, что в работе не учитывались такие факторы, как сменный график и наличие хронических заболеваний.

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