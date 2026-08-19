Собянин: у станции Санино МЦД-4 появится новая дорожная сеть

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Здесь возведут конечную станцию с ультрабыстрыми зарядками для электробусов и скорректируют маршруты общественного транспорта.

Возле станции Санино четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) сформируют новую улично-дорожную сеть. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил Сергей Собянин.

«Для удобного подъезда к скоростному железнодорожному транспорту построим больше трех километров дорог. Одна пройдет от Боровского шоссе до станции Санино и далее до Зайцевского шоссе. Другая свяжет Санино с поселком Кокошкино», — написал мэр.

На этой территории появится здание конечной станции городского транспорта с ультрабыстрыми зарядками для электробусов. Дополнительно установят светофоры и обустроят остановочные пункты. Планируется также скорректировать маршруты общественного транспорта, благодаря чему жителям районов Внуково и Филимонковский станет проще добираться до работы и социальных объектов.

Завершить строительство планируется в 2027 году. Улучшение связности районов и развитие улично-дорожной сети — один из приоритетов Москвы, что соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москва продолжает наращивать свои позиции как ведущий индустриальный и технологический центр страны. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС заявил мэр Сергей Собянин, приведя данные о росте промышленного производства. По словам градоначальника, по итогам 2025 года столичные производители нарастили выпуск продукции на 4,7% по сравнению с предыдущим годом, а в первом полугодии 2026 года рост ускорился до 12,5%.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.