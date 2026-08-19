Собянин: восстанавливаем Донбасс по московским стандартам

Фото: max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

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Столичные специалисты уже отремонтировали тысячи объектов в ДНР и ЛНР, включая больницы и жилые дома.

Москва продолжает системно восстанавливать социальную и жилищную инфраструктуру в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил Сергей Собянин.

«С 2022 года по соглашению с правительствами Луганской и Донецкой народных республик столичные специалисты восстанавливают жилые дома, больницы, инженерные сети и обустраивают общегородские пространства — все по московским стандартам», — написал мэр Москвы.

По его словам, за несколько лет совместной работы в Луганске модернизировали поликлинику, два корпуса больницы, а также здание стерилизационного отделения детской клинической больницы. В Донецке реконструировали три корпуса крупнейшего медучреждения города: поликлинику, диагностический центр и отделение кардиохирургии.

Работы ведутся по поручению президента России Владимира Путина и при поддержке глав регионов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Москва, по заявлению мэра Сергея Собянина, продолжает наращивать свой статус ведущего индустриального и технологического центра России. В своем канале в мессенджере градоначальник привел данные о динамике промышленного роста. Так, в 2025 году столичные производители нарастили выпуск продукции на 4,7% по сравнению с показателями 2024 года, а за первые шесть месяцев текущего года темпы роста ускорились до 12,5%.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.