Ранний подъем и тихий час днем: как улучшить сон в пожилом возрасте

Фото, видео: www.globallookpress.com/Andrew Olney; 5-tv.ru

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Начать стоит с гигиены ночного отдыха.

Пожилым людям, которые стали хуже спать, стоит прежде всего проверить, соблюдают ли они основные правила гигиены сна. Четкий режим, отказ от кофеина во второй половине дня и достаточная физическая активность могут помочь улучшить качество ночного отдыха. Об этом врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова рассказала в беседе с 5-tv.ru.

По словам специалиста, с возрастом человек действительно может начать просыпаться раньше, а продолжительность сна у некоторых людей сокращается. Однако исследования не дают однозначного ответа на вопрос, обязательно ли человеку нужно меньше спать с возрастом.

«Есть исследования, которые говорят о том, что с возрастом человек просыпается все раньше, а также что количество сна укорачивается примерно на час с каждым десятилетием жизни. Но нужно сказать, что есть и примерно равноценное количество исследований, которые утверждают, что норма сна по количеству у человека сохраняется в течение всей жизни», — объяснила Черкасова.

Если качество или продолжительность сна ухудшились, врач рекомендует около месяца отслеживать: помогает ли контроль за сном его улучшать.

«Прежде всего его стоит вернуть примерно на три-четыре недели, чтобы проверить эту гипотезу, общие правила гигиены сна. А это четкий режим, желательно во все дни недели одинаковый, отказ от кофеина во второй половине дня, физическую активность выше среднего», — рассказала сомнолог.

Если после этого сон улучшится, такие привычки можно продолжать и дальше. Если же проблема сохранится, причиной могут быть нарушения здоровья.

«Возможно, имеют место какие-то медицинские причины нарушений сна, которых может быть в целом несколько десятков, они очень разные, и иногда требуется достаточно глубокая диагностика, чтобы понять, что виной плохому сну», — отметила специалист.

Отдельно Черкасова рассказала о дневном сне. По ее словам, пожилым людям не стоит компенсировать им недостаток ночного отдыха.

Специалист даже использовала выражение «пенсионная бессонница» для ситуации, когда человек получает больше свободного времени, начинает раньше ложиться, дольше бодрствовать ночью и спать днем.

«Если у человека семь часов нормы сна в сутки, то он должен спать семь часов, а не семь часов ночью и еще два часа днем», — объяснила врач.

Избыточный дневной сон может затруднить засыпание вечером и сделать ночной сон более поверхностным. Если же человек действительно сильно хочет спать после обеда, сомнолог советует ограничиться коротким отдыхом.

«Если дневной сон прям-таки необходим при сильной сонливости после обеда, то лучше его ограничивать 15–20 минутами, чтобы немного освежиться, но, с другой стороны, не перебить сон ночной», — сказала Черкасова.

При этом сам по себе дневной сон не является вредным. Врач подчеркнула, что для большинства людей он просто не нужен, если человек полноценно высыпается ночью.

«Дневной сон сам по себе не вреден, но в подавляющем большинстве случаев он не полезен, то есть бесполезен», — отметила специалист.

По словам Черкасовой, дневной сон может быть необходим некоторым людям — например, тем, у кого физиологически выражена сонливость после обеда, а также беременным женщинам, спортсменам и людям с тяжелыми физическими нагрузками. Если потребности в дневном сне нет, заставлять себя спать днем не стоит.

«А если потребность есть, то лучше организовать себе регулярный, понятный, короткий дневной сон», — заключила сомнолог.

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