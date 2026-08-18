Собянин: еще три метродепо будет построено в ближайшие годы в Москве

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

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В столице уже работает 23 таких базы для подземного транспорта.

В Москве построят три новых депо для вагонов метро. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем канале в мессенджере МАКС.

«В ближайшие годы построим еще три депо — «Бирюлевское», «Троицкое» и «Новорижское», — проинформировал глава города.

В Москве уже работает 23 депо, где обслуживается 6,9 тысячи вагонов. С 2010 года были построены девять новых: «Митино», «Лихоборы», «Солнцево», «Нижегородское», «Братеево», «Руднево», «Аминьевское», «Южное» и «Столбово». И 14 депо за этот период были реконструированы.

Каждое из новых депо — это производственный комплекс с сотнями сотрудников. Одним из крупнейших является «Солнцево». Его открыли восемь лет назад. Оно обслуживает поезда Солнцевской линии. Сюда по специальной железнодорожной ветке прибывают современные вагоны для пусконаладки и обкатки. В нем можно в ночном отстое держать до 40 поездов одновременно и ремонтировать еще десять составов. В штате этого депо трудятся более 850 специалистов.

Открытые в 2025 году электродепо «Южное» и вагоноремонтный комплекс «Братеево» стали самым мощным и технологичным кластером обслуживания поездов в Европе. Он пока не вышел на проектную мощность, но достигнет этого в ближайшее время. В штате будут работать до 1,3 тысячи человек. Ежегодно смогут обслуживать до 850 вагонов, восстанавливать около 8,5 тысячи колесных пар и свыше 6,4 тысячи тяговых двигателей. Эти показатели являются рекордными для аналогичных объектов в России.

Электродепо «Столбово», открытое в августе 2025 года, стало первым в ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административный округ). Комплекс временно обслуживает Троицкую линию, парк которой на 100% состоит из новейших составов «Москва-2024». После того как будет введено в эксплуатацию депо «Троицкое» в 2029 году, «Столбово» переключится на Сокольническую линию. Площадь комплекса — свыше 15,8 гектара, на которых возведено более 50 зданий. Здесь расположен отстойно-ремонтный корпус на 33 канавы, автоматический пост диагностики колесных пар на ходу и собственное мотодепо.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве начался новый этап строительства станции метро «Достоевская» Кольцевой линии. Специалисты уже приступили к возведению созданию наклонного хода — эскалаторного тоннеля, соединяющего подземную станцию с вестибюлем.

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