ВСУ направили к Москве свыше 600 БПЛА

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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ПВО отразила атаку украинских беспилотников на столицу.

Вооруженные силы Украины направили к Москве более 600 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, боевики предприняли попытку массированной атаки в ночь на 18 августа.

«В период со вчерашнего вечера до 5:00 утра сегодня в сторону Московского региона летели 620 БПЛА, из них 180 беспилотников уничтожены в Московском регионе», — написал мэр.

При этом он отметил, что к 05:40 были нейтрализованы еще семь дронов ВСУ.

В настоящее время на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб, указал Собянин.

Боевики начали запускать БПЛА в сторону столицы в вечерние часы. К 21:08 средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали четыре дрона противника. После полуночи атака усилилась. Только за полчаса — с 03:01 до 03:32 — стало известно о нейтрализации 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Накануне, как писал 5-tv.ru, силы ПВО перехватили и уничтожили 316 украинских беспилотников в небе над регионами РФ.

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