Путин поздравил российских гимнасток с победой на чемпионате мира

Фото: официальный сайт Федерации Спортивной Гимнастики России/sportgymrus.ru

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Глава государства отметил артистизм и мастерство спортсменок.

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму сборной команде страны по художественной гимнастике, одержавшей победу на чемпионате мира 2026 года в Германии. Соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Вы достойно представили Россию на главном старте сезона, демонстрировали основательную подготовку, артистизм и мастерство, дружескую сплоченность», — говорится в обращении главы государства.

Путин подчеркнул, что гимнастки подарили тренерам, товарищам по сборной и преданным болельщикам незабываемые мгновения радости и торжества.

Золотые медали в командном многоборье завоевали Мария Борисова, София Ильтерякова, Агата Барекзай, Алиса Еремеева, Арина Лавренова, Анна Николаева, София Солонская и Дарья Мельник. Соревнования проходили во Франкфурте-на-Майне и завершились уверенной победой российской сборной.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские гимнастки стали победительницами чемпионата Европы в командном многоборье в Загребе. Женская сборная страны по спортивной гимнастике сумела завоевать золотые награды континентального первенства.

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