Перестаньте контролировать: названы неожиданные способы улучшить качество сна

Healthy: для улучшения качества сна надо перестать его контролировать

Фото: www.globallookpress.com/Jochen Tack

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Попытки провести в постели минимум восемь часов подходят не всем и в некоторых случаях лишь мешают нормально засыпать.

Не всегда проблемы со сном связаны с тем, что человек нарушает режим или проводит слишком много времени перед экраном. Врач-сомнолог Крис Уинтер предлагает посмотреть на сон иначе: меньше пытаться его контролировать и не воспринимать каждое ночное пробуждение как проблему. Об этом сообщило Healthy.

Не стоит считать бессонницей долгое засыпание

По словам Уинтера, качество сна зависит от отношения человека к засыпанию.

«Бессонница означает, что человек спит не так, как ему хотелось бы», — рассказал специалист.

Эксперт разделяет проблему на две части: сначала сон идет не по плану, а затем человек начинает из-за этого переживать.

«Если нет части Б, то нет и бессонницы», — сказал врач.

Экран перед сном не всегда нужно полностью исключать

Уинтер считает, что короткое и привычное занятие перед сном может, наоборот, помогать настроиться на отдых. Это может быть игра, сериал или другой регулярный ритуал.

«Пока это не вызывает привыкания и имеет четкое начало и конец, подобные привычки могут быть полезны», — отметил сомнолог.

По его словам, такие действия становятся для мозга «временными ориентирами» и сигнализируют о приближении сна.

Детям можно дать немного свободы во времени засыпания

Специалист советует родителям не превращать время отхода ко сну в повод для ежедневных конфликтов. При этом режим пробуждения должен оставаться стабильным, а вечером ребенок может спокойно читать или играть в своей комнате.

«Сон очень важен для вас. Я хочу, чтобы вы относились ко сну с уважением и всегда ставили его на первое место в списке приоритетов. Но это не самое важное, и не стоит переживать, если что-то пойдет не так», — уточнил Уинтер.

Не нужно заставлять себя спать ровно восемь часов

По мнению врача, потребность во сне индивидуальна, и попытки провести в постели определенное количество времени могут даже мешать заснуть.

«Если вы спите 11 часов, а вам нужно всего восемь, то именно в этом случае люди сталкиваются с проблемой выделения часа или двух на засыпание два-три раза в неделю. Или иногда вы просыпаетесь, идете в туалет и не можете сразу вернуться ко сну — по сути, ваш мозг говорит: «Да, потому что у нас уже есть все необходимое», — уточнил специалист.

Эффективный способ улучшить сон — перестать его контролировать

Человек может придерживаться полезных привычек, поддерживать режим и создавать спокойную обстановку перед сном, но невозможно заставить организм уснуть по команде.

«Мы постоянно говорим это нашим пациентам, страдающим бессонницей: никто из тех, кто хочет спать, не получает достаточно сна», — отметил Уинтер.

По его словам, сон в конечном счете является естественной потребностью, которую организм все равно возьмет.

«Сон — это абсолют, от него никуда не деться», — подчеркнул сомнолог.

Эксперт советует сосредоточиться на том, что действительно можно контролировать: стабильном времени пробуждения, физической активности, вечерних ритуалах и более спокойном отношении к самому процессу сна.

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