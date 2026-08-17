МЦД-3 за три года перевез более 400 миллионов пассажиров

Сергей Собянин рассказал, как МЦД-3 улучшил поездки по Москве и области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Выручка малого бизнеса у станций выросла на 17%.

Сегодня по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3) совершают до 490 тысяч поездок в будний день, а с момента запуска им воспользовались более 400 миллионов раз. Об этом в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

85-километровая линия наземного метро, открытая три года назад президентом России Владимиром Путиным, связала Зеленоград с подмосковным Раменским. Собянин подчеркнул, что пассажиропоток МЦД-3 уже сопоставим с загруженностью классических линий подземки. Самыми востребованными станциями стали Выхино (40 тысяч поездок в сутки), Зеленоград — Крюково (34,1 тысячи) и Электрозаводская (25,8 тысячи).

За три года подвижной состав на линии полностью обновили. Сейчас пассажиров перевозят современные поезда «Иволга», «Ласточка» и «Королек», которые отличаются плавным ходом, тишиной, климат-контролем, системами обеззараживания воздуха, розетками для гаджетов и местами для колясок.

Запуск диаметра дал мощный импульс развитию прилегающих территорий. Уже в первый год после открытия суммарная выручка малого и среднего бизнеса в радиусе 1,5 километра от станций выросла на 17% в сопоставимых ценах, а количество чеков увеличилось на 8%.

Кроме того, МЦД-3 в будущем интегрируется с высокоскоростной магистралью Москва — Санкт-Петербург. На территории столицы у ВСМ запланированы четыре остановки: Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская и Зеленоград — Крюково. Две из них — Петровско-Разумовская и Зеленоград-Крюково — станут пересадочными на третий диаметр.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мэр столицы Сергей Собянин утвердил проект развития улично-дорожной сети в Мневниковской пойме.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.