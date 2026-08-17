Сборная РФ по художественной гимнастике взяла пять медалей на чемпионате мира

Фото: Telegram/Художественная гимнастика / Небесная грация / Sky Grace /skygraceacademy

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Спортсменки завоевали золото в командном многоборье.

Триумфальное возвращение российской сборной на чемпионат мира по художественной гимнастике после пятилетнего перерыва. Во Франкфурте-на-Майне наши спортсменки не просто вышли на ковер — они громко заявили о себе: золото в командном многоборье и еще четыре медали в индивидуальных видах. Корреспондент Николай Иванов — о том, как стремление к победе помогает покорить мир.

Фото: Telegram/Художественная гимнастика / Небесная грация / Sky Grace /skygraceacademy

Секунды, которые войдут в историю мировой художественной гимнастики: Мария Борисова и София Ильтерякова берут такие дорогие для нашей страны «серебро» и «бронзу» чемпионата мира в упражнении с мячом.

С 2022 года наши спортсменки были отстранены от мировых первенств. И победное возвращение — это одно из главных событий чемпионата мира во Франкфурте-на-Майне. Даже суровые немецкие комментаторы признают: у русской школы — каллиграфический почерк.

Если посмотреть на пьедестал, все три медали взяли русские гимнастки. Дарья Варфоломеев выступает за Германию, но родом из Барнаула. Что касается Марии Борисовой — она любимица публики, ее знают на всех континентах. Ее фирменный прямой и умный взгляд.

«Наверное, секрет в хорошей подготовке и в правильном настрое, потому что работа была не только физическая, но и психологическая также. Алина Маратовна поддержала и сказала, что правильно, что я рискнула, что нужно было рискнуть», — заявила чемпионка мира в командном многоборье Мария Борисова.

Программа Марии Борисовой с мячом со сложной аранжировкой, рваными оркестровыми ритмами подразумевает виртуозное владение техникой и телом, помогает раскрыть внутреннюю борьбу, энергию гимнастки. А ее проходка к зоне «кисс-энд-край» была импровизацией «на адреналине».

«Она такая артистичная, и плавность ее движений безупречна. Этого нет у большинства других гимнасток. Нам это очень нравится. Мы обе из Канады», — сказала одна из зрительниц.

Мария Борисова живет и тренируется в Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой. Часами напролет Ирина Гусарова и Екатерина Белова работали с Машей. Хореографа переполняют эмоции.

«Гордость такая невероятная! Девочки самые лучшие», — сказала Екатерина Белова.

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева — постоянно на связи. Готовила гимнастку лично, отрабатывала вместе с ней упражнения, разбирала элементы, делала акценты на деталях.

Больше 30 баллов получила Мария Борисова за выступление с булавами — бронзовая медаль. И на этом Борисова не остановилась. Эмоциональное, на пределе чувственности выступление с лентой под легендарное «Болеро» Мориса Равеля: переплетение испанских ритмов и русской школы художественной гимнастики дает невероятный по красоте результат. У Маши — бронза!

«Мы приехали поддержать наших девочек, особенно Марию Борисову. Мы болеем за нее, очень рады, что Россия вновь имеет возможность выступать на мероприятиях такого масштабного уровня», — рассказала болельщица.

«Очень сильно болели за наших девочек, очень рады за медали. Молодцы», — отметила еще одна зрительница.

Олимпийская чемпионка Алина Кабаева оттачивала ключевые моменты выступления с Машей Борисовой.

София Ильтерякова вышла в три финала. Несмотря на ошибку в квалификации в выступлении с обручем, гимнастка собралась и завоевала «серебро» за упражнение с мячом. Ей всего 16, она меньше года выступает в программе сениорок. И сразу — такой результат, чему она радуется вместе с тренером Натальей Глембой.

«Зал гудел, можно так сказать, потому что, когда мы выходили на площадку, все так громко поддерживали. Спасибо им за это большое», — заявила чемпионка мира в командном многоборье София Ильтерякова.

За российскую сборную все эти дни болели и воспитанницы Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой.

Пять лет чемпионаты мира не видели и наших судей. Они были отстранены от участия, как и гимнастки. Сложилась парадоксальная ситуация: чтобы повышать категорию, им нужна международная практика. Поэтому судьи третьей категории из России Ольга Минигалина и Ольга Фролова здесь в качестве судей линии и времени. А вот трудность тела или предмета они оценивать по регламенту не могут. Нужна другая категория. А таких судей у нас в стране просто не осталось.

Как бы ни старались евробюрократы помешать нашей сборной, у них ничего не вышло. И это несмотря на решение Международной федерации полностью восстановить в правах нашу команду — в Германии оставили без национальной символики. А наши взяли и выиграли этот чемпионат мира в командном зачете, а потом — еще четыре медали в отдельных видах.

Кстати, именно Маша принесла нашей сборной больше всего баллов для командного зачета — у нее высокие оценки за все четыре вида. Теперь вся сборная — Мария Борисова и ее тренер Ирина Гусарова, София Ильтерякова, которая тренируется под руководством Натальи Глембы, групповички вместе с тренером Еленой Петуниной — чемпионки мира. Все гимнастки уехали с золотыми медалями. Начало положено.

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