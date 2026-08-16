На подлете к Москве сбили 123 дрона ВСУ

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

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Украинские боевики предприняли попытку массированной атаки.

В ночь на 16 августа украинские боевики предприняли попытку массированной атаки на столичный регион. Число беспилотников ВСУ, уничтоженных силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к Москве, к утру превысило сотню. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил мэр города Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — отметил градоначальник.

По его словам, ПВО начала отражать атаку около 03:00 по московскому времени. За два с половиной часа, к 05:36, было уничтожено 123 дрона Вооруженных сил Украины.

ВСУ регулярно осуществляют попытки нанести удары по объектам на территории Москвы. Власти столицы неоднократно подчеркивали, что все действия боевиков пресекаются либо на дальних подступах, либо на подлете к городу.

Ранее Собянин сообщил, что в период с 8 по 15 августа боевики армии киевского режима запустили в сторону Москвы более 1740 беспилотников. Большая часть из них была уничтожена на дальних подступах.

В частности, в ночь на 15 августа силы ПВО отразили атаку 15 беспилотников, направлявшихся в сторону столицы.

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