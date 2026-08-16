На подлете к Москве сбили 38 беспилотников ВСУ

Фото: © РИА Новости/Константин Морозов

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На месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 38 украинских дронов, которые летели в сторону Москвы. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

О первом инциденте градоначальник написал в 03:04 по московскому времени — в результате удалось отразить атаку семи вражеских летательных аппаратов. Однако спустя семь минут глава города заявил об успешном уничтожении еще пяти БПЛА противника.

Чуть позднее ПВО нейтрализовала еще 26 беспилотников ВСУ. Собянин отметил, что на месте падения фрагментов вражеских БПЛА работают представители экстренных служб.

Накануне он сообщал об уничтожении 15 беспилотных летательных аппаратов, запущенных киевскими боевиками. По его словам, средства ПВО прошлой ночью нейтрализовали семь дронов ВСУ, а уже утром были перехвачены еще восемь.

Ранее Собянин рассказал, что в период с 8 по 15 августа киевский режим запустил в сторону Москвы свыше 1740 беспилотников. Большая часть из них была уничтожена на дальних подступах.

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