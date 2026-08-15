Собянин утвердил проект развития улично-дорожной сети в Мневниковской пойме

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Построят и реконструируют около 3,8 километра улиц и проездов.

Около 3,8 километра дорог построят и реконструируют в Мневниковской пойме. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Новые участки дорог свяжут станции метро «Мневники» и «Терехово». Также построят местные улицы и проезды к крупным объектам, которые появятся в районе. Среди них — Академия хоккея Александра Овечкина, объекты баскетбольного клуба ЦСКА, комплекс с регбийной ареной и новое здание Большого Московского цирка.

Для автомобилистов и пассажиров общественного транспорта предусмотрят светофоры и остановки. Благодаря этому в Мневниковской пойме смогут запустить новые маршруты наземного транспорта.

«Для безопасности пешеходов при пересечении загруженного транспортного перекрестка запланированы реконструкция подземного перехода на пересечении Проектируемых проездов № 1165 и № 1166, обустройство наземных переходов и тротуаров», — отметил Собянин.

Мневниковская пойма застраивается активно. Станции Большой кольцевой линии метро «Мневники» и «Терехово» открылись в 2021 году.

После реконструкции улицы Нижние Мневники появились новые мосты через Москву-реку и шлюзы. Построен Гагаринский мост в створе улицы Мясищева, который соединил Мневниковскую и Филевскую поймы. Кроме того, появился путепровод через основной ход Северо-Западной хорды.

«Сейчас строятся два велопешеходных моста через Москву-реку на Островную улицу в Крылатском и в сторону парка „Фили“, а также автомобильный мост-парус, который свяжет пойму с Новозаводской улицей. Запланировано строительство новых набережных Москвы-реки», — добавил Собянин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве стартовал новый этап строительства станции метро «Достоевская» Кольцевой линии. Специалисты приступили к сооружению наклонного хода. После завершения проекта транспортная доступность улучшится примерно для 200 тысяч москвичей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.