Собянин: московские археологи нашли более 43 тысяч предметов с начала года

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Среди найденных артефактов около четырех тысяч являются индивидуальными находками.

Более 43 тысяч археологических предметов обнаружили специалисты в Москве с начала 2026 года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в канале в мессенджере МАКС в День археолога.

По словам мэра, сейчас московские археологи работают более чем на 30 объектах. Среди найденных артефактов около четырех тысяч являются индивидуальными находками.

«В этом году у московских археологов в работе больше 30 объектов. Специалисты нашли свыше 43 тыс. предметов. Из них 4 тыс. — это индивидуальные находки», — написал градоначальник.

Среди наиболее интересных открытий специалисты выделили миниатюрный стеклянный флакончик XIX века с изображением святого Пантелеймона, бутылку из прозрачного стекла с гербом Российской империи и надписью «Москва» 1896 года, а также перстни-печатки из белого металла XVII и XVIII веков.

Сергей Собянин отметил, что благодаря работе археологов найденные предметы становятся частью музейных экспозиций, а отдельные фрагменты древних сооружений и мостовых используются в городском пространстве.

С начала 2026 года в Москве отреставрировали более тысячи предметов и передали свыше трех тысяч индивидуальных находок в государственную часть Музейного фонда России. Часть артефактов представят на выставке в усадьбе П. П. Игнатьевой — Н. А. Белкина.

Кроме того, в Музее Москвы открыли новый блок постоянной экспозиции, посвященный надписям на археологических находках. Среди представленных предметов — сосуд из Новодевичьего монастыря с надписью «Покров от Бога…» и детский рисунок на заготовке иконы XII века. Большинство экспонатов в этом разделе показывают посетителям впервые.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.