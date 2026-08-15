Собянин: началось создание наклонного хода на новой станции метро «Достоевская»

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

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Проект поможет улучшить транспортную доступность для примерно 200 тысяч москвичей.

В Москве начался новый этап строительства станции метро «Достоевская» Кольцевой линии — специалисты приступили к созданию наклонного хода. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС.

«Это эскалаторный тоннель, соединяющий подземную станцию с вестибюлем», — написал Собянин в личном блоге.

Работы проходят в сложных гидрогеологических условиях, поэтому строители используют технологию замораживания грунта. Длина тоннеля превысит 92 метра.

Станция «Достоевская» станет первой новой станцией на Кольцевой линии метро за более чем 70 лет. Ее строят в центре Москвы — вдоль Суворовской площади, рядом с улицами Самотечной и Дурова, а также Екатерининским парком.

После открытия станции улучшится транспортная доступность для около 200 тысяч жителей Мещанского, Тверского районов и Марьиной Рощи.

Кроме того, ожидается снижение нагрузки на станции «Проспект Мира» Кольцевой и Калужско-Рижской линий — до 20%.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что с 2011 года в столице построили и реконструировали 127 станций метро и МЦК, а также проложили более 270 километров линий. В 2026 году темпы строительства достигли максимума за последние пять лет: за семь месяцев специалисты проложили 14,7 километра тоннелей, работы одновременно шли на 25 станциях.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.