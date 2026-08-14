Собянин поздравил московских школьников с успехами на олимпиаде по информатике

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

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Ребята завоевали две золотые и одну серебряную медали.

Московские школьники завоевали две золотые и одну серебряную медаль на Международной олимпиаде по информатике. Об успехах участников сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

Золотые медали получили десятиклассник Максим Кравченко из образовательного комплекса «Воробьевы горы» и выпускник 11-го класса Владислав Жиганов из Специализированного учебно-научного центра — школы-интерната имени А. Н. Колмогорова МГУ имени М. В. Ломоносова.

Еще один ученик «Воробьевых гор» Сергей Муханов, окончивший 11-й класс, стал обладателем серебряной медали.

«На олимпиаде в Ташкенте Россию представляли четверо участников. Всего национальная сборная завоевала четыре медали», — написал Сергей Собянин в публикации.

Международную олимпиаду по информатике проводят с 1989 года. В 2025 году соревнования прошли в Боливии. Среди призеров прошлого года был и Владислав Жиганов.

«Обеспечение качественной подготовки к олимпиадам соответствует задачам проекта „Все лучшее детям“ нацпроекта „Молодежь и дети», — уточнил мэр Москвы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Даниловском районе Москвы откроют образовательный комплекс на 1475 мест.

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