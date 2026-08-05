Необратимые последствия: к чему приводит недостаток сна

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Проблемы с ночным отдыхом лишают сосуды возможности восстанавливаться.

Нехватка сна негативно сказывается на показателях артериального давления и повышает вероятность развития сердечно-сосудистых патологий. Об этом сообщил портал Yahoo.

Кардиолог из Медицинского центра Университета штата Огайо Джим Лю пояснил, что в норме давление достигает минимальных значений ночью и в ранние часы, постепенно повышаясь к середине дня. Однако при дефиците отдыха этот естественный цикл нарушается.

По словам доктора Чен-Хан Чена, сон является восстановительным процессом для кровеносных сосудов. Если человек спит менее шести-семи часов, риск возникновения гипертонии увеличивается на 20–30%.

Согласно результатам медицинских исследований, систематическое недосыпание не только повышает прямое давление на стенки артерий, но и оказывает косвенное негативное влияние.

Уставший человек склонен употреблять больше пищи, что ведет к увеличению веса и развитию резистентности к инсулину. Чен-Хан Чен подчеркивает, что это дополнительные факторы риска, поддерживающие стабильно высокое давление.

Джим Лю также обращает внимание на качество отдыха: такие расстройства, как апноэ, вносят существенный вклад в развитие патологических состояний сердца.

Специалисты предупреждают, что хронически высокое давление из-за отсутствия нормального режима сна наносит долгосрочный ущерб мозгу, почкам и органам зрения.

Для нормализации состояния врачи рекомендуют сделать полноценный семичасовой сон постоянной привычкой. Кроме того, Американская кардиологическая ассоциация советует придерживаться сбалансированной диеты, ограничить употребление алкоголя, заниматься физической активностью не менее 150 минут в неделю и эффективно бороться со стрессом для поддержания здоровья сосудистой системы.

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