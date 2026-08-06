Важнее кофе: что необходимо делать сразу после пробуждения

Фото: 5-tv.ru

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Специалисты по биоритмам дали критически важную рекомендацию.

Солнечный свет в утренние часы является критически важным фактором для здоровья человека, превосходя по значимости даже привычную чашку кофе. Об этом сообщил портал Yahoo со ссылкой на исследование специалистов из Центра изучения света и здоровья при Медицинской школе Икана.

Раннее воздействие ярких лучей помогает «передвинуть» биологические часы на более ранний срок, что упрощает процесс засыпания вечером и пробуждения утром. Согласно масштабному опросу более 400 тысяч взрослых респондентов, те, кто проводит больше времени на улице днем, реже страдают от симптомов бессонницы, меньше утомляются и легче встают по будильнику.

«Утренний свет, пожалуй, важнее вашего кофе», — утверждает Мариана Фигейро, директор исследовательского центра.

Биологический механизм этого процесса связан с супрахиазматическим ядром мозга, которое управляет циркадными ритмами. Человеческие «внутренние часы» в среднем работают циклом в 24 часа и 11 минут, поэтому им требуется ежедневная корректировка светом, чтобы не сбиваться.

Разница в освещенности между помещением и улицей колоссальна: в тусклой спальне прибор покажет около 30–40 люкс, на ярко освещенной кухне — 500, в то время как на улице даже в пасмурный день уровень достигает 5000–10000 люкс.

Профессор Стэнфордского университета Джейми Зейтцер подчеркивает, что качественная синхронизация ритмов позволяет организму не просто реагировать на изменения, а заранее готовиться к приему пищи, спорту или отдыху, работая максимально эффективно.

Для достижения наилучшего результата эксперты советуют ловить свет в течение первого часа после пробуждения. Оптимальная продолжительность такой процедуры составляет от 30 до 60 минут, при этом желательно находиться именно на открытом воздухе. Если выйти из дома невозможно, следует сесть максимально близко к окну лицом к нему, так как свет должен попадать на сетчатку глаза, а не на затылок.

В случае ранних подъемов до рассвета или работы в офисе без окон специалисты рекомендуют использовать светотерапевтические лампы или устанавливать в светильники мощные лампы от 3000 люмен. Важно помнить, что эффект накопительный: биологические часы начнут перестраиваться через несколько дней, а заметное улучшение качества сна наступит спустя пару недель регулярной практики.

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