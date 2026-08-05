Силы ПВО сбили 10 дронов ВСУ, летевших к Москве

Мэр Москвы сообщил о ликвидации уже 10 БПЛА, летевших на столицу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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На месте падения фрагментов БПЛА работают специалисты.

Средства противовоздушной обороны нейтрализовали десять вражеских беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

О первом инциденте глава города рассказал в 03:01 по московскому времени. Градоначальник подчеркнул — в результате было ликвидировано восемь украинских дронов. Через 27 минут стало известно об уничтожении еще двух БПЛА.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — подчеркнул Собянин.

Попытки боевиков киевского режима нанести удар по Москве с использованием БПЛА не прекращаются. При этом городские власти неоднократно сообщали об успешном перехвате и уничтожении БПЛА ВСУ, летевших в сторону столицы.

Накануне Собянин писал о ликвидации 184 вражеских летательных аппаратов, пытавшихся прорваться к Москве. Силы ПВО отразили атаку, большинство дронов ВСУ были ликвидированы на дальних подступах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о гибели пяти мирных жителей в результате налета украинских беспилотников на регион. Дроны также атаковали склад, расположенный в Чехове.

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