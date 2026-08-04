ВСУ направили более 180 беспилотников к Москве
Сергей Собянин сообщил о ликвидации 18 БПЛА на подлете к столице
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Силы ПВО нейтрализовали большую часть дронов на дальних подступах.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 18 беспилотных летательных аппаратов на подлете к столице. Информацию о попытке атаки он опубликовал в своем канале в мессенджере МАКС.
«4 августа в период с 08:30 до 22:00 в сторону Московского региона летели 184 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 18 беспилотников уничтожены на подлете к Москве», — написал Сергей Собянин.
По словам мэра, отражение атаки продолжалось в течение всего дня.
Первые сообщения об уничтожении беспилотников появились около 14:00. В дальнейшем мэр несколько раз информировал о новых сбитых аппаратах.
Собянин также сообщил, что на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Данные о пострадавших и разрушениях не приводились.
Ранее 5-tv.ru писал, что число погибших детей после атаки ВСУ на Архипо-Осиповку увеличилось до четырех.
Еще трое несовершеннолетних находятся под контролем медиков: один ребенок продолжает лечение в стационаре, двое других проходят обследование после получения осколочных ранений.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.