Собянин назвал проекты, сделавшие столичный транспорт одним из лучших в мире

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Решение этих вопросов привело к пересмотру стратегии развития города.

Реализация ряда масштабных проектов сделали московский транспорт одним из лучших в мире. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин на V Международном транспортном саммите в Москве. Его слова передает портал mos.ru.

Говоря о главных проектах, градоначальник упомянул новые линии и станции метрополитена, два кольца наземного метро и крупнейшее в мире подземное кольцо — Большую кольцевую линию. По его словам, для их реализации потребовалась концентрация и перераспределение ресурсов, оптимизация расходов.

Собянин уточнил, что решение транспортных вопросов привело к пересмотру стратегии развития города. Он отметил, что уклон был сделан на шаговую доступность рабочих мест, социальных и торговых объектов. В связи с этим власти внесли корректировки в генеральный и мастер-планы города. Это привело к уменьшению нагрузки на центр и появлению около двух миллионов новых рабочих мест на окраинах Москвы.

Кроме того, мэр рассказал о благоустройстве города. Так, удалось привести в порядок тысячи дворов, улиц, парков и скверов, а число пешеходов выросло в четыре-пять раз. Также благодаря ужесточения требований к транспорту улучшилась экологическая ситуация.

Собянин напомнил и об успехах в сфере транспортной безопасности. Он добавил, что благодаря системам видеонаблюдения и распознавания лиц угоны автомобилей сократились в 47 раз, а кражи из квартир в — 64 раза.

«Город в целом стал гораздо более спокойным и безопасным. Все это вместе позволило продолжать серьезное экономическое развитие», — сказал глава города.

Ранее Собянин рассказал о том, как московские проекты влияют на развитие российских регионов и всей страны.

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