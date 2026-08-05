«Это очевидно»: Собянин объяснил, как Москва развивает всю Россию

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев;ТАСС; 5-tv.ru

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Инвестиции создают миллионы рабочих мест в регионах и становятся драйвером их развития.

Развитие экономики Москвы напрямую способствует росту других регионов России, создавая там рабочие места, увеличивая объемы производства и стимулируя спрос на продукцию предприятий. Об этом в интервью ТАСС заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Каждые два рубля вложений в экономику города — рубль сразу же, одномоментно, вкладывается в развитие региональных предприятий. Миллионы рабочих мест созданы в других регионах в кооперации с промышленностью и строительством Москвы», — подчеркнул градоначальник.

По словам Собянина, практически все крупные столичные проекты тесно связаны с предприятиями по всей стране. Он пояснил, что промышленность Москвы работает в кооперации с десятками и даже сотнями производителей комплектующих из других субъектов России. Аналогичная ситуация складывается в строительной отрасли, где используются материалы, металл, мебель и отделочные изделия, поступающие из разных регионов.

«Те же продукты питания, общепит — все, что мы делаем, прямо взаимодействует с другими регионами», — отметил мэр.

Собянин также обратил внимание, что в Москве сегодня сформирован значительный рынок труда, который привлекает жителей соседних областей. По его словам, около двух миллионов рабочих мест в столице заняты людьми, приезжающими преимущественно из Подмосковья и близлежащих регионов.

Кроме того, он подчеркнул, что для многих субъектов РФ Москва остается крупнейшим рынком сбыта. Так, соседние области направляют в столицу значительную часть товаров, поставляемых за пределы своих территорий.

«Если бы Москва не развивалась, то и другие регионы развивались не в такой динамике. Это очевидно», — заявил Собянин.

Мэр добавил, что крупные города традиционно выступают локомотивами экономического роста своих макрорегионов. Он отметил, что Москва и Московская область развиваются как единая агломерация, поэтому власти двух регионов постоянно синхронизируют планы в сфере транспорта, энергетики, связи и строительства. Кроме того, столица тесно взаимодействует с федеральными министерствами при реализации национальных проектов и выполнении задач, поставленных руководством страны.

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