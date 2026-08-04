Мэр Москвы рассказал о развитии центра радиохирургии НИИ имени Склифосовского

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Оборудование для точных процедур постоянно обновляется.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем канале в месседжере МАКС о работе центра радиохирургии в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, который начал функционировать десять лет назад.

Собянин отметил, что центр предоставляет высокотехнологичную медицинскую помощь не только москвичам, но и жителям других регионов. За это время специалисты центра провели более восьми тысяч сложных операций.

Мэр подчеркнул, что врачи центра успешно комбинируют радиохирургию с традиционными методами лечения, а оборудование для точных процедур постоянно обновляется.

Собянин также отметил, что центр радиохирургии — единственное подразделение московского здравоохранения, оснащенное установкой «гамма-нож». Эта технология позволяет лечить опухоли головного мозга, сосудистые заболевания и некоторые функциональные расстройства без открытых операций, разрезов и общего наркоза.

Прежде мэр Москвы сообщил о начале строительства нового комплекса Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. По словам главы города, на объекте уже стартовали работы по возведению первых этажей здания. Новый комплекс станет частью развития столичной системы здравоохранения и расширит возможности института в сфере медицинской науки и оказания помощи пациентам.

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