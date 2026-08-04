Секреты долголетия: как дожить до ста лет с помощью простых привычек
Daily Mail: для достижения столетнего возраста необходим качественный сон
Фото: www.globallookpress.com/ West Coast Surfer
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Важным фактором является умение и привычка ставить цели.
Обрести шанс на вековой юбилей помогают не только гены, но и осознанный подход к ежедневному распорядку. Об этом сообщил портал Yahoo.
Для достижения столетнего возраста человеку необходимо уделять внимание качественному сну, регулярной физической активности и социальным связям.
Специалисты в области геронтологии и диетологии подчеркивают, что фундамент долгой жизни закладывается через правильное питание, отказ от вредных привычек и умение находить радость в мелочах.
Важно не только то, что мы едим, но и как мы взаимодействуем с окружающим миром, сохраняя чувство цели даже после выхода на пенсию.
Исследования подтверждают, что наличие верных друзей и ежедневных задач значительно снижает уровень стресса и укрепляет сердечно-сосудистую систему.
Врачи рекомендуют придерживаться режима сна продолжительностью семь-восемь часов и избегать кофеина во второй половине дня. Терапевт Трейси Липпард отмечает, что физическая активность должна приносить удовольствие: прогулки, садоводство или плавание становятся отличной профилактикой возрастных заболеваний.
Диетолог Весанто Мелина добавляет, что рацион, богатый цельными продуктами, фруктами и овощами, поддерживает когнитивные функции и иммунитет. Психолог Ноэль Нельсон акцентирует внимание на благодарности, называя ее важнейшим качеством долгожителей.
Умение ценить вкус утреннего кофе или красоту заката помогает стабилизировать сердечный ритм и сохранять психологическое здоровье на десятилетия.
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