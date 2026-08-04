Враги молодости: какие привычки заставляют кожу стареть быстрее

Фото: www.globallookpress.com/ uwe umstätter

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Люди совершают эти мелкие ошибки ежедневно.

Есть несколько привычек, которые незаметно ускоряют процесс старения кожи. Их перечислили ведущие дерматологи. Об этом сообщило Yahoo.

По словам специалистов, многие люди совершают мелкие ошибки ежедневно, что в долгосрочной перспективе приводит к появлению морщин, потере упругости и воспалениям.

Одним из главных факторов внешнего старения врач Суприя Растоги назвала курение, которое разрушает коллаген и эластин быстрее, чем организм успевает их восстанавливать.

Также критически важным является режим сна. Дерматолог Ава Шамбан подчеркнула, что поздний отход ко сну нарушает циркадные ритмы и механизмы естественного восстановления кожи, даже если человек спит положенные восемь часов.

Среди косметических промахов эксперты выделили игнорирование ретинола и неправильное использование солнцезащитных средств. Доктор Дебра Луфтман отметила, что большинство людей наносят лишь четверть от необходимого объема SPF, оставляя лицо практически беззащитным.

Еще одной серьезной проблемой остается привычка спать с макияжем, что забивает поры и мешает коже выполнять барьерные функции.

Кроме того, дерматологи предостерегли от чрезмерного отшелушивания. Это повреждает защитный слой.

Также вред молодости наносит сон на боку. Постоянное сжатие кожи о подушку со временем превращает «линии сна» в глубокие заломы.

Специалисты рекомендуют использовать шелковые наволочки и не забывать ухаживать за шеей и руками так же тщательно, как за лицом.

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