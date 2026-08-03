Баскетбол, воркаут и футбол: как в Москве обновляют спортинфраструктуру

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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В этом году планируют модернизировать объекты в более чем двух тысячах дворов столицы.

До конца 2026 года в Москве планируется создать новые спортивные объекты и обновить уже существующие площадки в ряде районов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере МАКС.

«Создаем комфортные условия для любителей активного отдыха», — написал мэр.

Так, в Северном Бутове на Куликовской улице завершили обустройство многофункционального спортивного кластера. Там появились площадки для баскетбола и волейбола, беговые дорожки, футбольное поле с трибунами, а также столы для настольного тенниса, тренажеры, воркаут-зона и полоса препятствий.

Еще один спортивный объект создали в районе Вешняки. Там оборудовали универсальное поле с зонами для баскетбола или стритбола, установили тренажеры и элементы для занятий воркаутом.

В Новогирееве планируется обустроить универсальную спортивную площадку с фитнес-зоной, силовыми тренажерами, турниками и столами для настольного тенниса.

Кроме того, в Нагатинском Затоне во дворе дома 31к1 на Судостроительной улице приведут в порядок площадку с силовыми тренажерами и воркаут-комплексом, а рядом заменят старую хоккейную коробку на современную.

«Аналогичные работы проводим по всему городу. В планах на этот год отремонтировать свыше двух тысяч дворов», — подчеркнул Собянин.

Ранее 5-tv.ru писал, что 1 сентября после масштабной реконструкции в Москве откроется школа № 236 имени Героя Советского Союза Г. И. Щедрина. В здании обновили инженерные системы, учебные кабинеты, спортивные залы и создали современные пространства для изучения инженерно-технических дисциплин.

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