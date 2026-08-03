«Ты со мной»: Ваня Дмитриенко спел с сестрой Лерой на концерте в «Лужниках»

Ваня Дмитриенко спел вместе со старшей сестрой на концерте в «Лужниках»

Фото, видео: © РИА Новости/Арина Антонова; 5-tv.ru

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На шоу артиста также присутствовали родители, бабушка и дядя.

Российский певец Ваня Дмитриенко на сольном концерте в «Лужниках» спел вместе со своей старшей сестрой Валерией. Фрагмент выступления семейного дуэта опубликовал 5-tv.ru.

Артист исполнил с 22-летней сестрой песню «Ты со мной». Кроме того, их номер сопровождался выразительной хореографической постановкой, а тысячи зрителей, пришедшие насладиться творчеством певца, озарили стадион включенными фонариками.

Сразу после выступления Валерия поблагодарила собравшихся на концерте поклонников, подчеркнув, что Ваня достоин их поддержки. Девушка также обратилась к брату.

«Я просто очень тебя люблю и очень благодарю, дорогой брат», — сказала Лера.

Шоу Вани Дмитриенко в «Лужниках» состоялось 2 августа. Кроме сестры, на концерте присутствовали и другие близкие для артиста люди — родители, бабушка и дядя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитриенко вошел в Книгу рекордов России как самый юный российский певец, собравший «Лужники». Грамоту, которая официально подтверждает это достижение, исполнителю вручили сразу после концерта.

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