Трамп опубликовал «снимок» с инопланетянином на военной базе
Трамп опубликовал ИИ-изображение с инопланетянином на военной базе
Фото: truthsocial.com/@realDonaldTrump
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Американский лидер использует нейросети для создания необычных изображений с собственным участием.
Президент США Дональд Трамп опубликовал созданное с помощью искусственного интеллекта изображение, на котором он «запечатлен» рядом с инопланетянином. Кадром американский лидер поделился в своей социальной сети Truth Social.
На изображении Трамп находится на военной базе в окружении спецагентов рядом с серым гуманоидом со связанными руками. При этом президент США не добавил к публикации никаких комментариев или пояснений.
Картинка появилась среди серии других нейросетевых портретов Трампа, опубликованных в его аккаунте.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в мае американский лидер уже размещал практически идентичное ИИ-изображение с участием инопланетянина, на прошлой картинке отличался лишь ракурс.
В майской серии кадров Дональд Трамп также был показан в сценах, связанных с космическими операциями. Один из снимков демонстрировал его за пультом управления с красной кнопкой, публикацию президент США сопроводил надписью «Космические силы».
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