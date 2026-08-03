Темные вреднее: офтальмолог объяснила, какие солнцезащитные очки нельзя покупать

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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При выборе надежных моделей лучше обращаться в специализированные магазины.

Главное в солнцезащитных очках — наличие полноценной защиты от ультрафиолета. В беседе с 5-tv.ru врач-офтальмолог Инна Швайликова рассказала, как правильно выбирать такие очки и почему ориентироваться только на внешний вид аксессуара — ошибка.

При покупке солнцезащитных очков многие в первую очередь обращают внимание на дизайн: подходит ли форма оправы, нравится ли оттенок стекла, насколько модель выглядит стильно.

Однако, как объяснила офтальмолог, прежде всего необходимо убедиться, что очки действительно защищают глаза от ультрафиолетового излучения. Простое затемнение линз еще не означает безопасность. Более того, темные очки без специальной защиты могут оказаться вреднее, чем отсутствие очков.

Когда линзы просто уменьшают количество света, зрачок расширяется. Если при этом ультрафиолетовые лучи не блокируются, больше вредного излучения может воздействовать на сетчатку — важную часть зрительной системы, которая отвечает за восприятие изображения.

По словам врача, качественные солнцезащитные очки лучше покупать в специализированных магазинах, где можно получить информацию о характеристиках товара.

«У таких очков <…> свой паспорт есть, там написаны именно параметры этих очков», — пояснила Швайликова.

Одним из главных показателей хорошей защиты является маркировка UV-400. Она означает, что линзы блокируют ультрафиолетовые лучи и обеспечивают защиту глаз от вредного солнечного излучения.

Также на очках может быть указана категория затемнения — обычно от 0 до 4. Этот показатель говорит о том, сколько света пропускают линзы. Чем выше категория, тем сильнее затемнение.

Как писал ранее 5-tv.ru, дерматолог рассказала об опасности солнечного излучения и объяснила, почему загар может создавать ложное ощущение красоты и здоровья кожи.

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