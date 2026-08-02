Собянин выразил соболезнования семьям погибших в результате взрыва в Москве

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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Мэр столицы заявил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семьям погибших в результате взрыва на Кудринской площади в столице. Об этом он сообщил в мессенджере МАКС.

«Вчера в Москве был совершен жестокий террористический акт, унесший жизни людей. Выражаю самые глубокие соболезнования семьям и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал Собянин.

Он отметил, что пострадавшим в результате происшествия оказывают всю необходимую медицинскую помощь в городских больницах. Правоохранительные органы продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

«Виновные в совершении этого преступления будут обязательно найдены и понесут заслуженное наказание», — подчеркнул мэр Москвы.

Взрыв в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади произошел вечером 1 августа. По данным Национального антитеррористического комитета, неизвестная попыталась пронести в заведение самодельное взрывное устройство.

В результате происшествия погибли пять человек, включая женщину, которую подозревают в совершении теракта, и охранника. Еще 19 человек получили ранения. После взрыва сотрудники экстренных служб эвакуировали гостей заведения.

Ранее 5-tv.ru писал о происшествии на улице Герасима Курина в Москве, где мужчина получил ожоги в результате взрыва подземного электрокабеля. По предварительным данным, хлопок произошел в тот момент, когда он сел на лавочку.

На месте работали экстренные службы и правоохранители, которые устанавливали причины и все обстоятельства произошедшего.

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