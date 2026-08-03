Меньше конкурентов и больше шансов: эксперт объяснила плюсы поиска работы летом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Вопреки распространенному мнению, теплые месяцы могут открыть соискателям больше возможностей, чем кажется на первый взгляд.

Несмотря на распространенное мнение о том, что летом работодатели почти не нанимают сотрудников, этот период может стать удачным для поиска новой работы. Об этом Газета.ру рассказала менеджер профессионального подбора направления «Производство и Логистика» Гельнур Хакимова.

По словам эксперта, ситуация на рынке труда зависит от отрасли: в одних сферах сохраняется острый дефицит кадров, тогда как в других наблюдается высокая конкуренция среди соискателей.

Хакимова советует адаптировать резюме под требования конкретных вакансий, используя ключевые формулировки и акцентируя внимание на востребованных навыках. В частности, работодатели ценят владение Excel, Power BI и SQL в сферах HR, финансов, логистики и маркетинга, а знания в области комплаенса востребованы в банковской и фармацевтической отраслях.

Во время собеседований специалист рекомендует сохранять гибкость и рассматривать предложения с немного более низкой зарплатой, если компания предлагает интересные задачи, обучение или возможности для профессионального роста. Если принципиально важен удаленный формат работы, лучше обсуждать этот вопрос уже на первых этапах общения.

Кроме того, эксперт советует поддерживать связь с бывшими коллегами. По ее словам, сегодня многие работодатели готовы повторно принимать бывших сотрудников, а более половины компаний оплачивают профессиональные курсы и сертификацию.

Хакимова отметила, что летом сроки рассмотрения кандидатов могут увеличиваться из-за отпусков, однако конкуренция среди соискателей зачастую становится ниже.

Наиболее активно в этот период нанимают специалистов в сфере информационных технологий, инженерных профессий и медицины. Также высокий спрос сохраняется в туризме, розничной торговле, сельском хозяйстве, логистике и службах доставки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что средняя зарплата работников организаций в России превысила 110 тысяч рублей. Этот показатель включает выплаты до вычета налогов, в том числе премии, и учитывает доходы всех работников организаций. По сравнению с маем 2025 года средний размер начисленной зарплаты вырос на 10,1%.

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