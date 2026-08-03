Август устроит небесное шоу: от «звездного дождя» до парада планет

Фото: 5-tv.ru

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Последний месяц лета приготовил сразу несколько редких астрономических событий.

Август 2026 года подарит любителям астрономии сразу несколько ярких небесных явлений. Жители Земли смогут увидеть максимальное удаление Меркурия от Солнца, парад шести планет, пик метеорного потока Персеиды, а также солнечное и лунное затмения в ряде регионов России. Об этом сообщило URA.RU.

Первым событием станет наибольшая западная элонгация Меркурия 2 августа. Планета окажется на максимальном угловом расстоянии от Солнца — почти в 20 градусов. Меркурий можно будет наблюдать ранним утром невооруженным глазом в созвездии Близнецов.

Также 12 августа на утреннем небе выстроятся сразу шесть планет Солнечной системы — Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. При этом Меркурий, Марс, Юпитер и Сатурн будут хорошо видны без специальной оптики, тогда как для поиска Урана и Нептуна понадобится бинокль. Астрономы рекомендуют выбирать место с открытым северо-восточным горизонтом и дать глазам около 20 минут привыкнуть к темноте.

В ночь с 12 на 13 августа ожидается пик активности метеорного потока Персеиды. При ясной погоде можно будет увидеть до 100 метеоров в час. При этом специалисты отмечают, что наблюдать «звездный дождь» можно практически весь месяц — поток активен с 17 июля по 24 августа.

Еще одним заметным событием станет наибольшая восточная элонгация Венеры 15 августа. В этот период планета достигнет блеска минус 4,3 звездной величины и станет одним из самых ярких объектов на небе.

Кроме того, в августе ожидаются затмения. Частичное солнечное затмение смогут увидеть жители ряда северных регионов России, включая Санкт-Петербург, Ленинградскую область, Карелию и Мурманскую область. Полная фаза будет наблюдаться только на полуострове Таймыр. А 28 августа состоится частное лунное затмение, которое можно будет увидеть, в частности, в Ростовской области.

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