Собянин: в Москве готовят кадры для железнодорожной отрасли

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Москвичи могут получить новую профессию или повысить квалификацию за три месяца.

В Москве специалистов для железнодорожной и транспортной отрасли готовят с учетом современных требований рынка. Об этом в День железнодорожника сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в канале в мессенджере МАКС.

По словам мэра, развитие железнодорожного транспорта сегодня во многом зависит от технологий, цифровых сервисов и сложного оборудования, поэтому сотрудникам нужны новые компетенции. Образовательные программы в столице разрабатывают совместно с работодателями, чтобы выпускники могли сразу применять полученные знания на практике.

Флагманской площадкой подготовки кадров стал центр «Профессии будущего» в Печатниках. В нем работает цех «Московский транспорт» — учебная площадка, где специалисты могут освоить профессии транспортной отрасли. Здесь оборудованы 11 лабораторий, позволяющих обучаться 47 специальностям.

В центре созданы условия для практической подготовки: установлены тренажеры поездов, симуляторы трамваев и электробусов, а также макеты и системы, позволяющие отрабатывать действия различных служб в нештатных ситуациях.

Взрослые москвичи могут получить новую профессию или повысить квалификацию за три месяца, а студенты колледжей — пройти производственную практику. Карьерные наставники помогают обучающимся с выбором программы и дальнейшим трудоустройством.

Центр сотрудничает с крупнейшими организациями транспортной отрасли, среди которых ОАО «Российские железные дороги» («РЖД»), Московский метрополитен, Мосгортранс и Центр организации дорожного движения. Благодаря этому 80% выпускников получают предложения о работе еще во время обучения.

Колледж московского транспорта готовит специалистов более 100 лет. Сейчас в нем обучаются свыше 2,2 тысячи студентов. В 2026 году около 400 будущих железнодорожников прошли практику в «РЖД», более 500 — в Московском метрополитене, еще свыше 300 — в АО «Центральная пригородная пассажирская компания».

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