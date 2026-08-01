Собянин: ВДНХ станет главным культурно-просветительским пространством России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Каждый год выставку посещают около 30 миллионов гостей.

Сегодня Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) отмечает свой 87-й день рождения. С 2014 года в Москве реализуется программа «Возрождение ВДНХ», отметил мэр города Сергей Собянин в своем канале в МАКС.

ВДНХ снова стала одной из ключевых точек притяжения на карте столицы. Каждый год ее посещают порядка 30 миллионов гостей, подчеркнул глава города.

В рамках программы восстановления выставки специалисты обновили 42 из 49 объектов культурного наследия федерального значения, а также отреставрировали павильоны № 67 «Советская печать», № 6 «Химия» и № 35 «Главтабак», и сделали много другое.

Но впереди — еще больше планов. В 2026 году будет закончено строительство комплекса «ВДНХ ЭКСПО» на 209,3 тысячи квадратных метров. Также откроют свои двери семь экспозиционных и 44 конференц-зала и концертно-конгрессный зал на 2240 мест. Осенью откроется выставка о связи театра и живописи, а в следующем году в Центральном павильоне установят экспозицию Государственного Эрмитажа.

Ранее Собянин сообщил, что улицы Менжинского и Дудинки соединит новый путепровод.

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