Сергей Собянин рассказал о планах развития территории «Лужников»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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В этом году там откроют скейт-парк, детскую площадку и две воркаут-зоны.

Спортивному комплексу «Лужники» исполнилось 70 лет. На протяжении нескольких лет идет его глобальное обновление. В 2026 году стартовал второй этап реконструкции. Об этом в своем мессенджере МАКС рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, скоро в рамках работ там появится прогулочная аллея и беговой маршрут. Помимо этого, функционал пространства «Под мостом» расширят. Там откроют скейт-парк, появится павильон с зоной переодевания и кафе.

В Зеленой зоне планируют открыть детскую площадку и две воркаут-зоны. Одна из них будет предназначена для людей с особенностями здоровья. Еще в ближайшее время власти города благоустроят Лужнецкую набережную.

Мэр напомнил, что в ходе обновления на территории комплекса уже появились современные спортивные площадки, а также беговые и велодорожки. А в прошлом году там появилась центральная площадь с фонтаном и гастрономическим кластером. Сейчас это место пользуется популярностью среди жителей и гостей столицы.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что благоустройство Екатерининского парка завершится в 2026 году.

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