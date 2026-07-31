Сергей Собянин рассказал о планах развития территории «Лужников»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В этом году там откроют скейт-парк, детскую площадку и две воркаут-зоны.
Спортивному комплексу «Лужники» исполнилось 70 лет. На протяжении нескольких лет идет его глобальное обновление. В 2026 году стартовал второй этап реконструкции. Об этом в своем мессенджере МАКС рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, скоро в рамках работ там появится прогулочная аллея и беговой маршрут. Помимо этого, функционал пространства «Под мостом» расширят. Там откроют скейт-парк, появится павильон с зоной переодевания и кафе.
В Зеленой зоне планируют открыть детскую площадку и две воркаут-зоны. Одна из них будет предназначена для людей с особенностями здоровья. Еще в ближайшее время власти города благоустроят Лужнецкую набережную.
Мэр напомнил, что в ходе обновления на территории комплекса уже появились современные спортивные площадки, а также беговые и велодорожки. А в прошлом году там появилась центральная площадь с фонтаном и гастрономическим кластером. Сейчас это место пользуется популярностью среди жителей и гостей столицы.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что благоустройство Екатерининского парка завершится в 2026 году.
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