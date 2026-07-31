Хронические боли и нарушение осанки: почему сон на диване опасен для спины
Врач Маргарита Павлова: сон на диване может нарушать осанку
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Часто его поверхность оказывается слишком мягкой или, наоборот, твердой. Из-за этого человек не может нормально выспаться.
Если постоянно спать на диване, то это может нарушить осанку. Об этом Газета.ру рассказала врач-невролог Маргарита Павлова.
Она напомнила: диван не предназначен для сна. Его поверхность нередко оказывается слишком мягкой или, наоборот, слишком твердой. Из-за этого мышцы не могут полноценно расслабиться. Это приводит к тому, что нагрузка на межпозвоночные диски распределяется неровно. В результате утром человек чувствует дискомфорт: скованность в шее и пояснице.
Поэтому если человек годами спит на диване, то велик риск обострения уже имеющихся заболеваний позвоночника, появления хронических болей или нарушения осанки, уточнила Маргарита Павлова.
Так, врач порекомендовала людям с остеохондрозом или межпозвонковыми грыжами проводить ночь в кровати. Кроме того, сна на диване стоит избегать детям, так как их опорно-двигательный аппарат только формируется.
При этом Маргарита Павлова добавила, что эпизодический сон на диване здоровому человеку, как правило, не навредит. Но использовать его в качестве постоянной замены полноценной кровати не стоит, поскольку для здоровья позвоночника важно, чтобы во время сна тело находилось в правильном положении.
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