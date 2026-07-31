Дети стали взрослеть раньше: психолог объяснила, как пережить пубертат ребенка

Современные дети стали взрослеть на четыре года раньше

Фото: 5-tv.ru

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В этот период детскому организму особенно необходим полноценный сон.

Российские дети стали физиологически взрослеть раньше: пубертат теперь начинается в восемь-десять лет вместо привычных 12-13. Об этом Национальной службе новостей рассказала детский психолог Варвара Кокурина.

Психолог опровергла теорию о том, что виноват исключительно интернет. По ее мнению, это комплексный процесс, который включает питание, экологию и другие факторы.

«Это действительно так, они стали взрослеть быстрее. Но не все, просто таких раносозревающих детей стало больше», — отметила эксперт.

Пубертат — самый тяжелый период, к которому невозможно подготовиться. Одна только смена настроения из-за гормональных скачков чего стоит!

По словам Кокуриной, важно изучить детскую психологию и чаще вести с детьми доверительные беседы, помогая им пережить этот этап.

Как ранее писал 5-tv.ru, агрессия у подростков вызвана повышенным уровнем половых гормонов, который лишает детей контроля над гневом. Важно, чтобы ребенок в этот период находил сильные эмоции в спорте или хобби.

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